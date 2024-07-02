بايدن يخضع لتدقيق شديد بعد أن قال إنه سيكون جسراً للجيل الجديد

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تبلور قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بالسعي لولاية ثانية خلال عطلة عيد الشكر لعام 2022، عندما اجتمع في جزيرة نانتوكيت مع عائلته الكبيرة لمناقشة مستقبله السياسي في ذلك الوقت وبدا الاختيار واضحا من بعض النواحي، فقد عززت النتائج الأفضل من المتوقع في الانتخابات النصفية الرئيس الحالي وأسكتت العديد من المتشككين فيه، ونجح في سن أجندة تشريعية طموحة، وشعر بالقوة والصحة بعد أيام من الاحتفال بعيد ميلاده الثمانين.

والآن، بعد أداء المناظرة، أرسلت تعثراته وردود أفعاله المتعرجة موجات من الصدمة عبر الحزب الديمقراطي، وأصبح قرار بايدن ذو الأهمية البالغة بالترشح بعد أن قال في البداية إنه سيكون شخصية انتقالية، يخضع لتدقيق أكثر صرامة، مما أثار جدلًا جديدًا، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

وهناك الآن أسئلة حول دائرته الصغيرة من المستشارين والزعماء الديمقراطيين الذين سهّلوا مساعيه غير المسبوقة للبقاء في منصبه حتى سن 86 عامًا و"الجميع يتساءل: ماذا حدث، وهل يمكن إصلاح ذلك؟"، وفقا للصحيفة.

وبات الدافع وراء نوبة الشك والقلق لدى الديمقراطيين هو احتمال أن يبدو أن دونالد ترامب، الذي يعتبره الديمقراطيون ديماغوجيا وغير أمين ومناهض للديمقراطية، لديه الآن على الأقل فرصة معقولة للفوز أكثر من أي وقت آخر .

والآن يواجه قرار بايدن بمتابعة فترة ولاية أخرى وقدرته على القيام بواجباته لمدة أربع سنوات أخرى سيلاً من التساؤلات العامة. وفي الساعات التي تلت المناظرة، سعى بايدن وكبار مسؤوليه إلى طمأنة المانحين بأنه باق في السباق، وأنه قادر على القيام بهذه المهمة.

ويقول الأشخاص المطلعون على عملية جمع التبرعات، إنه لم يسحب أي من المانحين الرئيسيين دعمهم، وروجت الحملة لجمع أكثر من 27 مليون دولار من يوم المناظرة حتى مساء الجمعة.

وخلال معظم حياته البالغة، كان بايدن يخضع لقرارات مرهقة كل أربع سنوات حول ما إذا كان سيترشح للرئاسة أم لا، ويعقد مناقشات مطولة مع العائلة والأصدقاء حول السعي إلى أعلى منصب في البلاد.

وعلى الرغم من مخاوف الناخبين بشأن تقدمه في العمر، فإن اختيار بايدن لخوض السباق النهائي في عام 2024 كان في بعض النواحي أسهل من قراراته السابقة. لقد كان رئيساً للبلاد، على أية حال، وتمتع بسجل من النجاح التشريعي غير المتوقع أثناء إعادة بناء التحالفات العالمية التي كان يؤمن بها بشدة وكانت عائلته ضمن تلك التحالفات، وأهمها زوجته جيل وشقيقته فاليري بايدن أوينز.

واعتبر نفسه في وضع أفضل للتنافس ضد ترامب، الذي كان صعوده السياسي يثير قلق العديد من الديمقراطيين، وقال للديمقراطيين في حفل لجمع التبرعات في بوسطن في ديسمبر الماضي: "إذا لم يكن ترامب ترشح فلست متأكدًا من أنني سأترشح". وعندما سألته مجلة "تايم" في مايو عما إذا كان يفكر في التنحي بسبب عمره، أجاب: "لا، لم أفعل ذلك". وقبل عامين فقط، كان بايدن يتصور نفسه مشرفا مؤقتا على الحزب الديمقراطي الذي كان يرعى جيلا جديدا وأكثر تنوعا من القادة. وقال بايدن البالغ من العمر 77 عامًا في مارس 2020: "أنا أعتبر نفسي جسرًا، وليس أي شيء آخر".

ولكن بعد وقت قصير من بلوغه الثمانين من عمره في 20 نوفمبر 2022، مما جعله أول ثمانيني يصل إلى البيت الأبيض، قرر بايدن أن الجسر سيكون أطول بكثير مما توقعه الكثيرون.

وسوف يترشح لإعادة انتخابه، مصوراً رئاسته ليس كمرحلة انتقالية، بل كعصر تحويلي في حد ذاته، وكانت هناك دائما علامات تحذيرية.

وأظهر استطلاع أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة ABC الإخبارية في سبتمبر 2022، أن 56 بالمائة من الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية قالوا إن الحزب يجب أن يختار شخصًا آخر كمرشح لهم. وكان الجمهوريون يوزعون بالفعل مقاطع فيديو لبايدن وهو يبدو مرتبكًا أو يبدو أنه يتعثر في كلماته أو قدميه، وغالبًا ما يتم إخراجها من سياقها.

ولاحظ كيفن أوكونور، طبيب بايدن، أن مشية الرئيس بدت أكثر صلابة، بينما قال أيضًا إنه قادر على العمل كرئيس.

لكن من الواضح أن الترشح للرئاسة الثانية سيكون مرهقًا جسديًا أكثر مما كان عليه في عام 2020، عندما حبست جائحة فيروس كورونا بايدن في منزله لفترات طويلة.