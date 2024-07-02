بعد "الحصانة".. إرجاء الحكم على ترامب بنيويورك إلى 18 سبتمبر

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أرجأ القاضي خوان ميرتشان الذي يرأس محاكمة دونالد ترامب في قضية جنائية في نيويورك إصدار الحكم بحقه حتى 18 سبتمبر، وذلك غداة قرار للمحكمة العليا وسّع نطاق حصانة الرئيس الأميركي السابق.

وجاء في قرار القاضي الصادر الثلاثاء أن "موعد إصدار الحكم في 11 يوليو قد ألغي" و"أرجئ إلى 18 سبتمبر إذا كان ذلك لا يزال ضرورياً"، أي قبل ستة أسابيع تقريباً من موعد الاستحقاق الرئاسي المقرر في 5 نوفمبر.

هذا وكان مكتب المدعي العام في ولاية نيويورك قد قال في وقت سابق أنّه منفتح على تأجيل الحكم على الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية شراء صمت نجمة أفلام إباحية تقول إنّها أقامت علاقة معه، بعد إصدار المحكمة العليا قراراً بمنحه حصانة جنائية.

وقضت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة الإثنين بأن ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية باعتباره رئيساً سابقاً، في حكم يرجّح أن يؤدي إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي إلى تغيير نتائج انتخابات العام 2020.

وبعد ساعات على إعلان حكم المحكمة العليا، كرّر محامو ترامب في رسالة إلى محكمة نيويورك الدعوة إلى إسقاط الإدانة التي صدرت بحقّه بـ34 تهمة جنائية تتعلّق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء أموال تم دفعها في ذروة حملة انتخابات 2016 الرئاسية لشراء صمت نجمة لأفلام الإباحية ستورمي دانييلز التي تقول إنها أقامت علاقة معه.

وفي السياق، قال مدعي عام مانهاتن إنه "على الرغم من أننا نعتقد أن حجج المدّعى عليه لا أساس لها من الصحة، إلا أننا لا نعارض.. طلبه تأجيل الحكم".

وكان ترامب رحّب في منشور على منصة "تروث سوشل" التابعة له بقرار المحكمة العليا بالنسبة للحصانة، واصفاً إياه بأنّه "انتصار كبير للدستور والديموقراطية".

ويخوض ترامب انتخابات الرئاسة في مواجهة خصمه الديمقراطي الرئيس جو بايدن الساعي للفوز بولاية ثانية على التوالي.

وفي مواجهة أربع قضايا جنائية، بذل ترامب كل ما في وسعه لتأخير المحاكمات إلى ما بعد الانتخابات.