"كدت أغفو على المسرح".. بايدن يعزو سوء أدائه بالمناظرة لإرهاق السفر

3 دقائق للقراءة

عزا الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الثلاثاء، سبب سوء أدائه في المناظرة التي جرت الخميس بينه وبين منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب إلى الإرهاق الناجم عن سفراته الدولية الأخيرة، مشدداً على أن "هذا ليس عذراً، بل تفسير".

وقال بايدن (81 عاماً) خلال اجتماع مع متبرّعين ديمقراطيين قرب واشنطن إنّه "لم يكن أمراً ذكياً جداً أن أكون قد سافرتُ حول العالم مرّات عدّة... قبل وقت قصير من المناظرة". وأضاف "لم أستمع لمستشاري.. وبعدها كدت أغفو على المسرح".

وحتى هذ التصريح، كان المبرّر الأساسي لمؤيدي بايدن هو القول إنه مرّ بـ"أمسية سيئة" مساء الخميس وإنّ "نزلة برد" أثّرت على طلاقته في الكلام.

وأثارت هذه المناظرة الكارثية موجة ذعر في المعسكر الديمقراطي الذي بات الآن يتساءل علناً عن قدرات جو بايدن الذهنية وكذلك عن مستقبل ترشّحه.

وزار الرئيس الأميركي فرنسا من 5 إلى 9 يونيو حيث شارك في احتفالات ذكرى إنزال الحلفاء في النورماندي ثم قام بزيارة دولة. بعد ذلك، سافر بايدن إلى إيطاليا من 12 إلى 14 يونيو لحضور قمة مجموعة السبع، قبل أن يتوجّه بعد ذلك مباشرة إلى كاليفورنيا حيث شارك في فعاليات في إطار حملته الانتخابية.

بعدها، انعزل بايدن لمدة ستة أيام مع مستشاريه في منتجع كامب ديفيد بالقرب من واشنطن للتحضير للمناظرة، وهي فترة لم يمارس خلالها أيّ نشاط عام.

البيت الأبيض: لا ضرورة لخضوع بايدن لاختبار معرفي

يأتي هذا بينما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار الثلاثاء إن "لا ضرورة" لخضوع بايدن الذي يثير وضعه الصحي الكثير من التساؤلات، لاختبار معرفي.

وشدّدت جان-بيار خلال مؤتمر صحافي على أن الرئيس الأميركي "يعرف كيف ينهض مجدداً" بعد المناظرة الكارثية. كذلك شدّدت المتحدثة على أن الإدارة الأميركية لا تخفي أي معلومات في ما يتّصل بالحال الصحية لبايدن.

أول مقابلة منذ المناظرة

يأتي هذا بينما أعلنت محطة "إيه بي سي نيوز"، الثلاثاء، أن بايدن سيجري أول مقابلة له، الجمعة، منذ مناظرته مع ترامب والتي اعتُبر أداؤه خلالها كارثياً إلى حد كبير.

وأوضحت المحطة أن مقتطفات أولية ستكون متوافرة اعتباراً من الجمعة على أن تعرض المقابلة بكاملها الأحد.

وتأتي المقابلة في وقت يسعى فيه بايدن إلى طمأنة الديمقراطيين بعد الأداء الذي لاقى انتقادات واسعة النطاق في المناظرة التي جرت يوم الخميس مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وبدأت شخصيات من معسكر الديمقراطيين، الثلاثاء، التساؤل علناً حول حالة بايدن (81 عاماً) مع صدور أول دعوة علنية له لكي يسحب ترشيحه لولاية ثانية.

ومنذ المناظرة الكارثية التي خاضها بايدن في مواجهة ترامب بدا كوادر الحزب الديمقراطي مترددين وربما يعطون بايدن فرصة لكي يهدّئ فعلياً القلق عبر عقد مؤتمر صحافي بدون ملقن أو إجراء مقابلة طويلة، لكنه لم يقم بذلك حتى الآن. إلا أن صبر الديمقراطيين بدأ ينفد على ما يبدو.