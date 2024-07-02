في تصرف غريب.. هانتر بايدن يحضر اجتماعات والده مع المسؤولين

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في تصرف لاقى استغراباً من موظفي البيت الأبيض انضم هانتر بايدن إلى الاجتماعات مع والده الرئيس جو بايدن وكبار مساعديه منذ عودة والده إلى البيت الأبيض قادماً من كامب ديفيد مساء الاثنين، وفقاً لما قاله أربعة أشخاص مطلعين على الأمر لشبكة NBC الأميركية.

وقال هؤلاء الأشخاص إن نجل الرئيس تحدث أيضاً مع كبار موظفي البيت الأبيض.

وقال هؤلاء الأشخاص إنه رغم تواجده بانتظام في البيت الأبيض وخلال المناسبات التي تعقد فيه، إلا أنه من غير المعتاد أن يتواجد هانتر بايدن بجانب والده في الاجتماعات التي يعقدها مع فريقه. وأضافوا أن مساعدي الرئيس اندهشوا من وجوده خلال مناقشاتهم.

يذكر أن هيئة محلفين في محكمة اتحادية في ولاية ديلاوير كانت قد أدانت هانتر بايدن الشهر الماضي بتهم تتعلق بالأسلحة، كما أنه لا يزال متهماً بارتكاب جرائم تتعلق بالضرائب، وهي التهم التي يدفع ببراءته منها.

وقال أحد المصادر المطلعة على الأمر إن هانتر بايدن كان ينصح والده عن كثب منذ أن اجتمعت العائلة في نهاية الأسبوع الماضي في كامب ديفيد بعد مناظرة يوم الخميس.

قال هذا المصدر إن هانتر بايدن "ظهر" في بضعة اجتماعات ومكالمات هاتفية أجراها الرئيس مع بعض مستشاريه.

وقال شخص آخر مطلع على الأمر إن رد فعل بعض كبار موظفي البيت الأبيض كان الاستغراب الشديد.

وردا على طلب للتعليق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس: "عاد هانتر مع الرئيس من عطلة نهاية الأسبوع العائلية في كامب ديفيد وذهب مع الرئيس مباشرة إلى الإعداد للخطاب"، في إشارة إلى استعداد بايدن مع مساعديه للتعليق على قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية.

ويأتي مشاركة هانتر بايدن في اجتماعات والده وسط تساؤلات حول ما إذا كان ينبغي على جو بايدن مواصلة حملة إعادة انتخابه.

وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز" أن هانتر بايدن من بين أفراد عائلة الرئيس المباشرين الذين يحثونه على البقاء في السباق.

هذا وقال شخصان مطلعان إن هانتر موجود في البيت الأبيض هذا الأسبوع للاحتفال بعطلة الرابع من يوليو مع عائلة بايدن.