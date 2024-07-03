رغم دعمه علناً.. أوباما يؤكد "سراً" أن طريق بايدن للفوز بات صعباً

3 دقائق للقراءة

أخبر الرئيس السابق باراك أوباما حلفاءه، الذين تواصلوا معه بشكل خاص أن طريق الرئيس جو بايدن الصعب بالفعل لإعادة انتخابه أصبح أكثر صعوبة بعد أدائه المهتز في المناظرة يوم الخميس، وهو تقييم أقسى للسباق الرئاسي من تعليقاته العامة، وفقًا للعديد من الأشخاص المطلعين على تصريحاته.

وقالت المصادر لصحيفة "واشنطن بوست" إن أوباما تحدث بشكل منفصل مباشرة مع بايدن عبر الهاتف بعد مناظرة يوم الخميس الماضي لتقديم دعمه لنائبه السابق المحاصر. ومن غير الواضح كيف تناول أوباما بشكل مباشر أداء بايدن وطريقه إعادة انتخابه في المكالمة.

وقالت لورين هيت، المتحدثة باسم حملة بايدن، في بيان: "الرئيس بايدن ممتن لدعم الرئيس أوباما الثابت منذ بداية هذه الحملة كرسالة قوية للناخبين ومستشار موثوق به مباشرة للرئيس".

ولطالما أعرب أوباما عن مخاوفه بشأن هزيمة حزبه من قبل دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني، وحذر بايدن مرارا في الأشهر الأخيرة من مدى صعوبة الفوز بإعادة انتخابه. وقبل المناظرة مباشرة، نقل أوباما إلى حلفائه مخاوفه بشأن حالة السباق الانتخابي.

وبينما يدعو بعض الديمقراطيين بايدن إلى الانسحاب من السباق الرئاسي وسط ذعر واسع النطاق، لم يعبر أوباما عن هذا الاستنتاج.

وقال الأشخاص إنه يرى أن دوره مفيد لبايدن بناءً على تاريخهم في العمل معًا. وظهر أوباما يوم الجمعة في حفل لجمع التبرعات في نيويورك للديمقراطيين في مجلس النواب، حيث أعرب عن دعمه المستمر لبايدن.

وكتب أوباما على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المناظرة: "ليالي المناظرات السيئة تحدث. ثق بي، أنا أعلم. لكن هذه الانتخابات لا تزال عبارة عن اختيار بين شخص ناضل من أجل الناس العاديين طوال حياته وشخص لا يهتم إلا بنفسه".

لكن على مدار أشهر، شارك أوباما مع بايدن وأصدقائه مخاوفه العميقة بشأن نقاط القوة السياسية لدونالد ترامب والاحتمال الحقيقي لإعادة انتخابه في نوفمبر.

وفي ديسمبر/كانون الأول، خلال مأدبة غداء خاصة في البيت الأبيض، ناقش أوباما حاجة بايدن إلى تمكين جهاز حملته، واقترح عليه تعيين صانع قرار على مستوى أعلى في مقر ويلمنغتون. وفي الشهر التالي، غادرت جينيفر أومالي ديلون ومايك دونيلون البيت الأبيض للعمل كرئيسة للحملة وكبيرة الاستراتيجيين، على التوالي.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أوجز أوباما نقاط القوة السياسية لترامب خلال غداء خاص مع بايدن، وأخبره أن ترامب استفاد من متابعين شديدي الولاء، ومن نظام إعلامي محافظ صديق لترامب، ومن دولة شديدة الاستقطاب.



وخلال ذلك الغداء، وعد أوباما أيضًا بمساعدة بايدن في حملته الانتخابية.

وظهر أوباما، أكبر نجم في الحزب الديمقراطي، في حملتين كبيرتين لجمع التبرعات مع بايدن في الأشهر الأخيرة. وفي الشهر الماضي، ترأس بايدن وأوباما حملة لجمع التبرعات في لوس أنجلوس مع جورج كلوني وجوليا روبرتس، والتي جمعت أكثر من 30 مليون دولار. وفي أبريل/نيسان، ظهر بايدن وأوباما والرئيس السابق بيل كلينتون معًا في قاعة راديو سيتي للموسيقى في مدينة نيويورك، وجمعوا أكثر من 26 مليون دولار.