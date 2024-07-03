"ما تفعله بأميركا لا يغتفر".. هذا ما تقوم به جيل لإبقاء بايدن رئيسا

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لقبت بصاحبة السلطة الرئاسية.. إنها جيل بايدن التي ترفض انسحاب زوجها جو بايدن من السباق الرئاسي أو ما يطلق عليه الإعلام الأميركي "سحب القابس".

إساءة معاملة كبار السن

إنها تصر على بقاء زوجها بمنصبه بشكل يبعث على السخرية، وبات يطلق عليها صفة"دكتور". يقول بعض الإعلام المحلي عنها "جيل ليست طبيبة، أو حتى إنها تحوز شهادة دكتوراه، بل هي أشهر معلمة في كلية المجتمع في أميركا - حسنًا، تبدو جيل عكس ذلك تمامًا. إن ما تفعله بزوجها هو بلا شك إساءة معاملة كبار السن، وما تفعله للأمة أمر لا يغتفر".

لا يكفي أن صحيفة نيويورك تايمز، في اليوم التالي للمناظرة الكارثية التي جرت يوم الخميس الماضي، دعت الرئيس بايدن إلى التنحي. حتى صحف نيويوركر، والإيكونوميست، وشيكاغو تريبيون، وأتلانتا جورنال كونستيتيوشن، دعت جميعها أيضًا إلى رحيل بايدن.

زوجته وأخته السبب

كما أعرب الكثير من الديمقراطيين عن سخطهم لأن السيدة الأولى جيل بايدن، وأخت الرئيس فاليري بايدن أوينز ومجموعة من المساعدين ذوي النفوذ الأكبر على الرئيس رفضوا الضغط من أجل انسحابه، مما ترك الحزب في أزمة بينما يحاول الحزب وقف حملة دونالد ترامب محاولة إعادة الانتخاب.

وقال ناشط ديمقراطي مخضرم: "يبدو أن هناك مستوى من الغضب لأن الدائرة الداخلية تخفي الأمور عنا جميعًا"، مشيرًا إلى أن الكثيرين في الحزب كانوا منزعجين من أن فريق بايدن لم يكن أكثر شفافية بشأن ضعف الرئيس.

أما بالنسبة للناخبين الأميركيين، فقد أظهر استطلاع جديد أجرته شبكة "سي بي إس" أن 72% من الناخبين المسجلين - الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء - يعتقدون أن جو بايدن لا ينبغي أن يترشح لولاية ثانية. وقالت النسبة ذاتها إنهم لا يعتقدون أنه مؤهل عقلياً ومعرفياً لشغل منصب الرئيس.

"تائه فاتح الفم"

تطرح نقطة البيانات الأخيرة سؤالاً أكبر، وهو سؤال وسائل الإعلام الرئيسية - التي تخبرنا، حتى الأسبوع الماضي، أن مقاطع الفيديو لبايدن وهو يتجول في مجموعة السبع أو يتصرف مرتبكًا في نورماندي أو يتعثر بشكل عام، ويبدو "تائها فاتح الفم"، كانت كلها "مزيفة" - لم يتوصل بعد إلى من الذي يدير الولايات المتحدة الأميركية حقًا.







تجيب التقارير الأميركية: "يمكن لجيل أن تخبرنا بالتأكيد، لكنها مشغولة للغاية في دفع زوجها الذي يشبه الجثة، بأسلوب "Weekend at Bernie's"، من مرحلة المناظرة إلى حفل جمع التبرعات الجذاب في هامبتونز في نهاية هذا الأسبوع، وتتصرف كما لو أن كل شيء على ما يرام تمامًا، وجميع الأنظمة تسير على ما يرام".

وللمفارقة، نشرت مجلة فوغ جيل بايدن على غلافها وهي ترتدي بدلة مصممة باللون الكريمي، تنظر إلى السماء.. يتم عرض اسمها بخط ضخم، وتقدم اقتباس الغلاف المتحدي: "سوف نقرر مستقبلنا"... ورأت التقارير أنها رسالة تعني جيل أن عائلة بايدن وحدها ستقرر ما إذا كان جو سيبقى في السباق. وإذا كان لديها كل وسيلة.

دعوات لانسحابه بكرامة

تتعرض عائلة بايدن لهجوم ضخم من قبل الإعلام الأميركي، ويرون أن العائلة لا تهتم بأن كل القادة الآخرين في مجموعة السبع تقريبًا أعربوا عن قلقهم من تراجع بايدن. أو أن 45 مسؤولاً حكومياً، من كلا الحزبين، قالوا لصحيفة وول ستريت جورنال قبل أسابيع قليلة إن بايدن يبدو أنه ينام في الاجتماعات. أو أنه، كما ورد يوم الاثنين، يعمل جو فقط بين الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً.

ويطالب الإعلام المحلي عائلة بايدن بانسحاب الرئيس من المنافسة "وتسعى إلى الحفاظ على إرثه وتصر على انسحابه بكرامة". ويقال إن جيل وهانتر بايدن يحثان جو على البقاء في المناظرة.

تقول ماري دودي، صديقة جيل المقربة: "إنها تفتقد "الطبيعي. أضمن لك أنه عندما يترك [جو] منصبه... سيكونون في المنزل وسيكونون سعداء بالعودة إلى المنزل." حقًا؟ لأن وسائل الإعلام ذات الميول اليسارية قد قامت ببناء منحدر خارجهم - يمكن الوصول إليه بواسطة الكراسي المتحركة في ذلك الوقت.

ليس طفلاً صغيراً

وتشير الصحف إلى أن "جيل جرّت زوجها إلى حدث انتخابي متلفز، بعد تلك المناظرة الكارثية، لتقول له: "لقد قمت بعمل رائع!". "لقد أجبت على كل سؤال!".. هذا هو رئيس الولايات المتحدة، وليس طفلاً صغيراً في القراءة العلاجية".















تقول تامي فيجيل، أستاذة الاتصالات في جامعة بوسطن: "أعتقد أنها مؤثرة كما يزعم النقاد، ومن المرجح أن يهمه رأيها أكثر من رأي أي شخص آخر". "بدون دعمها، سيكون من المستحيل عليه الاستمرار في السباق".

من هي جيل بايدن؟

أصبحت السيدة الأولى الآن مركز ثقل العائلة المضطربة، ولكن المزدهرة، والتي تعززت بولادة آشلي ابنة جيل وجو بعد سنوات قليلة من زفافهما. وبدون دعمها، لم يكن الديمقراطي ليشرع في سعيه للفوز بولاية ثانية.

وعندما وصلت إلى البيت الأبيض، واصلت تدريس اللغة الإنجليزية في كلية بالقرب من واشنطن. وفي الوقت نفسه، تولت الدور التقليدي للسيدة الأولى - المسؤولة عن زينة عيد الميلاد وقوائم العشاء، فضلاً عن الترويج لقضايا الحيوانات الأليفة - وفي حالتها، محو الأمية.

وتقول التقارير إنه من المفترض أن تكون السيدة الأولى المعاصرة للولايات المتحدة هي "السلاح غير السري" الذي يساعد زوجها من خلال دعمه والمساعدة في جمع الأموال، وما إلى ذلك. ولهذا السبب، تشارك جيل بايدن في الحملة.. ومع ذلك، هناك أيضًا حدود غير معلنة لهذا النشاط والتي يصعب اكتشافها حتى يتم تجاوز خط معين. وإذا كانت قوية جدًا في دعمها ودفاعها عن زوجها، فسوف يشتكي الناس".

وأصبحت السيدة الأولى هدفا رئيسيا على وسائل التواصل الاجتماعي منذ المناظرة، حيث صورها أنصار ترامب على أنها مناورة عديمة الضمير. وقالت هارييت هاجمان، الجمهوري من وايومنغ، على موقع X بعد المناظرة: "ما فعلته جيل بايدن وحملة بايدن لجو بايدن الليلة - هو إساءة معاملة كبار السن، بكل وضوح وبساطة".