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US Vice President Kamala Harris of United States, waves when she arrives at Zurich airport in Zurich Kloten, Switzerland, Saturday, June 15, 2024. Heads of state from around the world gather at the Buergenstock Resort in central Switzerland for the Summit on Peace in Ukraine, on June 15 and 16. (Reuters)
كامالا هاريس
الانتخابات الأميركية

هاريس: فخورة لأني بقائمة بايدن.. هزمنا ترامب مرّة وسنهزمه مجددا

شخصيات بارزة في المعسكر الديمقراطي بدأت بطرح تساؤلات علنية حول الحالة الصحية لبايدن بعد أدائه الكارثي أمام ترامب في المناظرة

العربية.نت، وكالات
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أكّدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، فجر الأربعاء، أنّها "فخورة" بترشّحها على قائمة الرئيس جو بايدن لمنصب "نائبة الرئيس"، وذلك في غمرة النقاش الدائر حول الحالة الصحية للرئيس الديمقراطي بعد أدائه الكارثي في المناظرة أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

وتعليقاً على الأصوات التي ارتفعت تطالب بايدن (81 عاماً) بالانسحاب من السباق الرئاسي وبأن تحلّ محلّه هاريس (59 عاماً)، قالت نائبة الرئيس لشبكة "سي بي إس نيوز" CBS News الإخبارية "أنا فخورة بترشحي لمنصب نائبة جو بايدن"، مشدّدة على أنّ "جو بايدن هو مرشّحنا. لقد هزمنا ترامب مرّة وسنهزمه مرة أخرى".

جو بايدن وكامالا هاريس
جو بايدن وكامالا هاريس

وبدأت شخصيات بارزة في المعسكر الديمقراطي طرح تساؤلات علنية حول الحالة الصحية لبايدن بعد أدائه الكارثي أمام ترامب في المناظرة التي جرت مساء الخميس.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته شبكة "سي إن إن" CNN، الثلاثاء، أن 75% من الناخبين الذين استطلعت آراؤهم يعتبرون أن الحزب سيحظى بفرص أفضل في نوفمبر مع مرشح آخر غير بايدن، في نتيجة زادت من قلق الديمقراطيين.

ونال ترامب في الاستطلاع 49% من نوايا التصويت على المستوى الوطني مقابل 43% لمنافسه، وهو فارق لم يتغير مقارنة مع آخر استطلاع مماثل أجري في أبريل.

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وستكون نائبة الرئيس كامالا هاريس في موقع أفضل حيث نالت 45% مقابل 47% للرئيس الجمهوري السابق.

وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times، الثلاثاء، أنّ مقربين من الرئيس لاحظوا فترات جمود "أكثر تواترا" و"أكثر وضوحا" في الأشهر الأخيرة، بالتناوب مع لحظات من اليقظة الذهنية التامّة، على سبيل المثال في مواجهة الأزمات الدولية.

والثلاثاء، قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار إنّ طرح تساؤلات بشأن الحضور الذهني للرئيس الأكبر سنّاً في تاريخ الولايات المتحدة والذي تراجعت طلاقته ولياقته هو أمر مشروع، مؤكّدة في الوقت نفسه أنّ البيت الأبيض لا يخفي أيّ معلومات في ما يتّصل بالحال الصحية للرئيس.

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