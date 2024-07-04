بايدن لحكام الولايات الديمقراطيين: لن أنسحب

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مع ارتفاع أصوات في الحزب الديمقراطي الأميركي تطالب الرئيس جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي بعد أدائه الذي وصف بـ"الكارثي" خلال المناظرة التي جمعته مع منافسه مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، لحكام الولايات الديمقراطيين أنه لن ينسحب من السباق الرئاسي.

كما أكد سيد البيت الأبيض لحكام الولايات الديمقراطيين، قدرته على جمع الناخبين حوله، وفق ما نقله موقع "إكسيوس".

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إلى ذلك، كشفت شبكة "CNN" أن بايدن سيجري اليوم مداولات مع عائلته بشأن حملته الانتخابية.

"سندعمه"

وتعهّد جميع حكّام الولايات الأميركية الديمقراطيين خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن "دعمه" في سعيه للبقاء في السباق الرئاسي والفوز بولاية ثانية بعد أدائه الكارثي في المناظرة أمام سلفه الجمهوري دونالد ترامب، بحسب ما أعلن اثنان منهم.

وقال حاكم ولاية ماريلاند ويس مور للصحافيين في البيت الأبيض إثر الاجتماع "قلنا إننا سندعمه"، في حين قال حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز، إن بايدن البالغ من العمر 81 عاماً "أهل" لتحمّل أعباء المنصب بعدما أطلق أداؤه في المناظرة دعوات لانسحابه من السباق الرئاسي.

بدورها، قالت حاكمة ولاية نيويورك كيثي هوتشول، إن بايدن "في السباق للفوز فيه".

أما حاكمة ولاية ميشيغان غريتشين ويتمير التي تعتبر نجمة صاعدة في الحزب الديمقراطي ولم تأت مع زملائها للقاء الصحافيين فكتبت على منصة "إكس" بعد الاجتماع أن "جو بايدن هو مرشّحنا. إنه هنا ليفوز وأنا أدعمه".

يأتي ذلك، بعد أن أثار ديمقراطيون تساؤلات حيال قدرته على مواصلة السباق الانتخابي للفوز بفترة جديدة، بل إن أحدهم دعاه إلى التنحي بعد أن دافع عنه كثيرون عقب الأداء الضعيف في مناظرة الأسبوع الماضي.

"لا أحد يدفعني للرحيل"

وكان الرئيس جو بايدن تعهد، أمس الأربعاء، بمواصلة الترشح لإعادة انتخابه، رافضاً الضغوط المتزايدة من الديمقراطيين للانسحاب بعد أداء كارثي في مناظرة أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب أثار تساؤلات حول مدى استعداده للاستمرار في السباق وتولي الرئاسة.

وقال بايدن في اتصال مع موظفي حملة إعادة انتخابه، وفق ما ذكر أحد كبار مساعديه عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "أنا مرشح.. أنا زعيم الحزب الديمقراطي.. لا أحد يدفعني للرحيل".

يأتي ذلك، بعدما أعرب كبار المشرعين الديمقراطيين عن قلقهم البالغ إزاء الأداء السيئ للرئيس الأميركي جو بايدن خلال مناظرته أمام غريمه الرئيس السابق دونالد ترامب.

بعد حوالى أسبوع، لا يزال الرئيس الأميركي بعيداً من محو الانطباع المحبِط الذي تركته 90 دقيقة تلعثم خلالها في بعض الأحيان أو حملق في الفراغ، كما فقد تسلسل أفكاره في أحيان أخرى.

وكان استطلاع لرويترز أجري عقب المناظرة، كشف أن واحدا من كل ثلاثة ديمقراطيين يعتقدون أنه ينبغي لبايدن أن يتراجع عن الترشح.