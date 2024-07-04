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ترامب بايدن - تعبيرية
الانتخابات الأميركية

في فيديو مسرب.. ترامب: بايدن انسحب وهاريس بديلته المحتملة

دبي - العربية.نت
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في فيديو مسرب من قلب ملعب غولف حيث يمارس رياضته المفضلة، سخر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، من الرئيس الحالي جو بايدن، واصفا إياه بأنه "خردة قديمة"، قائلاً إن بايدن انسحب من السباق الرئاسي عقب المناظرة الأخيرة بينهما والتي وصفت بالكارثية.

وأشار ترامب وهو يجلس على عربة غولف، إلى أن انسحاب بايدن يعني أن كامالا هاريس ستكون البديلة المحتملة للديمقراطيين، معبرا عن رغبته في مواجهتها في السباق الانتخابي.

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وقال "كيف كان أدائي في المناظرة تلك الليلة؟ لقد ركلت تلك الكومة القديمة المحطمة من النفايات.. لقد ترك السباق الرئاسي" في إشارة إلى بايدن.

كما تابع "لقد أخرجته من السباق وانسحب، وهذا يعني أن لدينا كامالا هاريس.. أعتقد أنها ستكون أفضل"، لكنه أضاف "إنها بائسة جدا، سيئة جدا ومثيرة للشفقة".

وتابع ترامب: "هل يمكنك أن تتخيل (بايدن) وهو يتعامل مع بوتين ورئيس الصين، وهو شخص شرس؟ إنه رجل شرس.. رجل قوي للغاية".

يأتي ذلك، وسط ارتفاع أصوات في الحزب الديمقراطي الأميركي تطالب الرئيس جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي بعد أدائه الذي وصف بـ"الكارثي" خلال المناظرة التي جمعته مع منافسه مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، الأسبوع الماضي.

حظوظه تتراجع

وكشفت استطلاعات رأي داخلية أجرتها حملة بايدن، أن حظوظه في انتخابات الرئاسة تراجعت بعد المناظرة أمام منافسه المرشح الجمهوري ترامب، الأسبوع الماضي.

وحسب مذكرة أرسلت إلى موظفي الحملة فقط، وسلطت عليها الضوء صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، الأربعاء، فإن استطلاعات الرأي أشارت إلى حصول بايدن على 43 بالمئة في انتخابات الرئاسة قبل المناظرة، ثم تراجعها إلى 42 بالمئة بعدها.

أما ترامب، الذي كشفت الاستطلاعات حصوله على 43 بالمئة أيضا قبل المناظرة، فارتفعت حظوظه بعدها بنسبة 0.2 نقطة مئوية.

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