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جو بايدن (رويترز)
جو بايدن (رويترز)

بايدن لا يريد اجتماعات بعد الثامنة ويحتاج لمزيد من النوم.. مصادر تكشف

دبي - العربية.نت
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أخبر الرئيس الأميركي جو بايدن الحكام الديمقراطيين خلال اجتماع في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، أن جزءاً من خطته للمضي قدماً هو التوقف عن جدولة المواعيد بعد الساعة الثامنة مساءً.

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فقد كشفت ثلاثة مصادر مطلعة على تعليقاته، أن طلبه هذا جاء حتى يتمكن من الحصول على مزيد من النوم، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن".

وقالت المصادر إن التعليق ترك العديد من حكام الولايات في الغرفة محبطين، وهو أحد أسباب غضب بعض المشاركين في بيان وزعته حملة بايدن يوم الخميس.

فيما لم يعلق البيت الأبيض وحملة بايدن على الفور على ما قاله الرئيس.

جاءت هذه التصريحات، التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" لأول مرة، في الوقت الذي سعى فيه بايدن البالغ من العمر 81 عاماً إلى طمأنة مجموعة تضم أكثر من 20 من قادة الولاية بشأن قدرته على هزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب في نوفمبر والحكم بفعالية لمدة أربع سنوات أخرى.

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يذكر أن بايدن كان اجتمع، مساء الأربعاء، مع 24 من حكام الولايات الديمقراطيين ورئيس بلدية واشنطن، سواء عن بعد أو بالحضور الشخصي، لطمأنتهم بأنه قادر على المضي في الترشح لولاية جديدة بعد الأداء الذي وصف بـ"السيئ" في المناظرة.

وتحدث خلال مكالمة مع أعضاء فريق حملته القلقين وأخبرهم بأنه مستمر في مسعاه الرئاسي، وفق مصدرين على دراية بتفاصيل المكالمة.

فيما أشار استطلاعان للرأي على المستوى الوطني إلى أن فرص بايدن ضد ترامب قد تراجعت.

حيث أظهر استطلاع لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترامب يتفوق على بايدن بهامش 48% إلى 42%، بزيادة نقطة مئوية واحدة.

بينما وجد استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز/سيينا" أن ترامب تقدم على بايدن بثلاث نقاط مئوية إلى 49% مقابل 43%.

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