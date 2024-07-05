بايدن يضغط على نتنياهو لوقف حرب غزة.. "الوقت حان"

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بعد الحديث عن انفراجة في مفاوضات وقف النار في قطاع غزة، خصوصاً عقب إرسال وفد إسرائيلي إلى الدوحة لبدء التفاوض مع حماس على تبادل الأسرى، تتواصل الضغوط الأميركية على تل أبيب للوصول إلى حل ينهي الحرب المستمرة منذ 9 أشهر.

فقد بدأ الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما نقلته صحيفة "وول سترين جورنال" الأميركية.

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وكشفت مصادر أن بايدن أخبر نتنياهو في مكالمة هاتفية جرت بينهما، أمس الخميس، أن "الوقت قد حان لإنقاذ حياة الأسرى" الذين تحتجزهم حركة حماس.

كما أن وقف القتال سيشكل "نصرا سياسيا مهما" لبايدن، بعد أدائه الذي وصف بالكارثي في المناظرة الرئاسية مع منافسه، الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بحسب الصحيفة.

تقدم كبير.. وفرصة حقيقية

وكان مسؤول أميركي كبير قال أمس الخميس، إن "الاقتراح الذي قدمته حماس يتضمن تقدماً كبيراً جداً".

كما أضاف أنه "يمكننا المضي قدماً في صفقة التبادل"، مشدداً على أن "الأمر يعتمد على نتنياهو ".

كذلك لفت إلى أن "هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة".

في الدوحة

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن أن إسرائيل قررت إرسال وفد للتفاوض بشأن الأسرى مع حركة حماس، وهو الأمر الذي رحب به الرئيس الاميركي.

فيما ذكر مراسل "العربية/الحدث"، إلى أن رئيس الموساد والوفد الإسرائيلي سيتوجه للدوحة للقاء رئيس وزراء قطر.

يأتي هذا بينما لا تزال جهود وسطاء، من بينهم مصر وقطر والولايات المتحدة، يبحثون منذ أشهر التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح 120 أسيراً متبقين في غزة، مستمرة.

وتقول حماس إن أي اتفاق يتعين أن ينهي الحرب ويؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل من غزة، فيما تقول إسرائيل إنها لن تقبل إلا بهدن في القتال لحين القضاء على حماس.