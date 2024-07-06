بايدن: أنا باق في السباق.. سأهزم دونالد ترامب

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في تصريح تكرر كثيراً خلال الأيام الماضية، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن مجدداً في خطاب عالي النبرة في ولاية ويسكانسن في منطقة البحيرات العظمى قائلاً "أنه مرشح وسيفوز مجددا" في الانتخابات الرئاسية.

I'm not letting one 90-minute debate wipe out three and a half years of work.



I'm staying in the race, and I will beat Donald Trump. pic.twitter.com/5VZHf4N4xj — Joe Biden (@JoeBiden) July 5, 2024

وأضاف بايدن الذي يخوض معركة استمراره سياسيا بعد أداء سيء طبع مناظرة تلفزيونية مع سلفه الجمهوري في 27 حزيران/يونيو، "أنا باق في السباق. سأهزم دونالد ترامب".

ورغم دعوات تطالبه بالانسحاب من السباق الرئاسي، تعهّد بايدن أمس بمواصلة النضال، مشددا خلال احتفال بعيد الاستقلال في البيت الأبيض على أنه "لن يذهب إلى أي مكان".

وواصل بايدن، يوم الخميس، في ذكرى استقلال الولايات المتحدة، محاولاته تبرير أدائه الكارثي خلال مناظرته مع دونالد ترامب قبل أسبوع، رغم مخاوف جدية بشأن قدراته الذهنية.

أداء سيئ بالمناظرة

كما أقر بايدن مجددا بأنه كان "سيئا في مناظرة"، خلال مقابلة مع إذاعة محلية في بنسلفانيا بُثّت صباح الخميس، لكنه قال "90 دقيقة على المسرح لا تمحو ما فعلته خلال ثلاث سنوات ونصف السنة".

ويواجه الرئيس الديموقراطي البالغ 81 عاما، دعوات متزايدة لسحب ترشيحه من الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.

لكن البيت الأبيض رفض قطعا، الأربعاء، احتمال سحب بايدن ترشحه لولاية ثانية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إن الرئيس "لا يفكر أبدا" في الانسحاب من السباق.

ومن المقرر أن يعقد أيضا مؤتمرا صحافيا الأسبوع المقبل. والهدف من هذه المداخلات أمام الصحافة هو إثبات قدرته على التعبير عن نفسه والتحدّث بطلاقة، وقطع شكوك انتشرت في الأيام الأخيرة بشأن قدرته على قيادة البلاد خلال أربع سنوات إضافية.

مرشح أقوى

ودعا اثنان من البرلمانيين الديمقراطيين علناً هذا الأسبوع إلى إيجاد مرشح أقوى من بايدن للانتخابات الرئاسية.

كما دعت صحف كبرى، بينها نيويورك تايمز، بايدن إلى التنحّي.

وأظهر استطلاعان للرأي نَشرت نتائجهما صحيفتا نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال، الأربعاء، تقدما واضحا لترامب في نيات التصويت على المستوى الوطني، ما أجّج الأزمة.