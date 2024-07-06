بايدن يؤكد على مواصلة المشوار.. "أحترم الجميع"

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جدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم السبت، إصراره على مواصلة السباق الانتخابي رغم الأصوات التي تطالبه بالانسحاب.

وقال على حسابه في منصة "إكس" إن "المنافسة في أميركا بين من يريد إعادتها إلى الوراء ومن يعمل على المضي قدماً".

I know the American story.



Again and again, I’ve seen the contest between those who want to take us back and those who want to move us forward.



My lifetime has taught me to embrace freedom and democracy, respect everyone, give everyone a shot, and give hate no safe harbor. — President Biden (@POTUS) July 6, 2024

كما أضاف: "لقد تعلمت في حياتي أن أعتنق الحرية والديمقراطية، وأن أحترم الجميع، وأن أمنح الجميع فرصة، وألا أعطي الكراهية أي ملاذ آمن".

"لا يوجد أحد مؤهل أكثر مني"

وأمس الجمعة شدد بايدن في مقابلة مع قناة "أيه بي سي" على أنه "لا يوجد أحد مؤهل" أكثر منه "لكي يكون رئيساً أو للفوز" في الانتخابات الرئاسية.

ورداً على سؤال حول المناظرة مع ترامب، قال إنها كانت "أمسية سيئة"، بسبب نزلة برد وإرهاق شديد.

كذلك لفت إلى أنه "لا يصدق" استطلاعات الرأي التي تمنح منافسه الأفضلية على الصعيد الوطني وفي الولايات الرئيسية.

تحركات في الأيام المقبلة

يشار إلى أن بايدن يواجه دعوات داخل الحزب الديمقراطي لإنهاء حملته الانتخابية بعد الأداء الذي وصف بـ"السيئ" في المناظرة أمام خصمه الجمهوري دونالد ترامب في 27 يونيو. وصدرت تلك الدعوات عن مانحين ومشرعين وبعض المسؤولين الديمقراطيين وخبراء.

وفي الأيام المقبلة، يمكن لأعضاء الحزب أن يقرروا ما إذا كانوا سيدعمون الرئيس أو سيتحركون بسرعة لتنحيته، وهو ما سيؤدي إلى دخولهم في صدام مع البيت الأبيض إذا رفض بايدن التنحي، وفق رويترز.

كما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب حكيم جيفريز حدد موعداً لعقد اجتماع عن بعد غداً الأحد مع ديمقراطيين كبار في المجلس لمناقشة ترشيح بايدن والخطوات اللاحقة.

وقالت مصادر من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب إن بعض المشرعين الديمقراطيين في المجلس يوزعون رسالتين منفصلتين تطالبان بايدن بالتنحي.

كذلك يعتزم عضو مجلس الشيوخ عن فرجينيا مارك وارنر عقد اجتماع الاثنين، لبحث مسألة ترشح بايدن.

استطلاعات الرأي

وتظهر بعض استطلاعات الرأي اتساع الفارق في تقدم ترامب على بايدن، فيما يخشى الديمقراطيون من أن تؤثر المخاوف المحيطة بالرئيس سلباً على فرص الحزب في عمليات التصويت المختلفة.

غير أن بايدن سجل أفضل أداء له حتى الآن في استطلاع بلومبرغ نيوز/مورنينغ كونسلت الذي أظهر تفوق ترامب على بايدن بنقطتين مئويتين فقط، أي 47% مقابل 45%، في الولايات الحاسمة التي يلزم الفوز بها في انتخابات نوفمبر.