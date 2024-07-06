زوجة بايدن غاضبة.. أسهم انتقاداتها تطال المطالبين بتنحيه

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بعد الأداء السيئ أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب في مناظرة الأسبوع الماضي، خرجت السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن لتوجه أسهم انتقاداتها للديمقراطيين الذين يريدون تنحي جو بايدن من ترشيح الحزب الديمقراطي لعام 2024.

وفي حين قال الرئيس جو بايدن إنه ليس لديه أي خطط للتنحي، فمن المعروف أنه يتحدث إلى أعداد كبيرة من الناس، لكنه يستمع فقط إلى آراء دائرة ضيقة للغاية، بما في ذلك آراء زوجته جيل.

وجيل بايدن هي القوة الدافعة وراء إصراره على البقاء في السباق، بحسب ما قالته مراسلة ABC NEWS مارثا راداتز بعد لحظات من مقابلة بايدن مع الشبكة، أمس الجمعة.

وأثناء وجودها في كامب ديفيد، أجرت جيل، البالغة من العمر 73 عاما، مكالمة هاتفية مع مجلة "فوغ"، لتقدم تحديثا في اللحظة الأخيرة لمقابلة الغلاف الخاصة بها، المقرر إجراؤها يوم الاثنين.

"سنواصل القتال"

وقالت جيل بايدن "نحن لن ندع تلك الدقائق التسعين تحدد السنوات الأربع التي قضاها جو رئيسًا".

كما أصرت شريكة الرئيس الحالي في تصريحها لمجلة فوغ: "سنواصل القتال".

إلى ذلك، قال مصدر في وقت سابق من الأسبوع: "الشخص الوحيد الذي له تأثير نهائي على جو بايدن هي السيدة الأولى.. فإذا قررت أنه يجب أن يكون هناك تغيير في المسار، فسيكون هناك تغيير في المسار".

كما تابع: "صانعو القرار شخصان، الرئيس وزوجته.. أي شخص لا يفهم مدى عمق هذا القرار الشخصي والعائلي ليس لديه معرفة بالوضع".

دعوات متزايدة

ويواجه الرئيس الديمقراطي البالغ 81 عاما، دعوات متزايدة لسحب ترشيحه من الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.

لكن البيت الأبيض رفض قطعا، الأربعاء، احتمال سحب بايدن ترشحه لولاية ثانية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، إن الرئيس "لا يفكر أبدا" في الانسحاب من السباق.

ومن المتوقع أن يجتمع الديمقراطيون في مجلس النواب ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ حول هذا الموضوع عندما يعودون إلى واشنطن الأسبوع المقبل.