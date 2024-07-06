قادة أعمال وشخصيات عامة يحثون بايدن على الانسحاب

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حث قادة أعمال وممثلين للمجتمع المدني الرئيس الأميركي جو بايدن في رسالة إلى البيت الأبيض على الانسحاب من انتخابات الرئاسة، وذلك بعد يوم من تصريح الرئيسة التنفيذية لمجموعة ينتمون إليها بأن الأعضاء سيظلون يدعمونه إذا قرر الاستمرار.

فقد دعت الرسالة التي وقعها 168 عضوا في مجموعة "ليدرشيب ناو بروجيكت" بايدن، أمس الجمعة، إلى الحفاظ على إرثه عبر التنحي وإفساح المجال لمرشح آخر وسط "تهديدات تشكلها ولاية ثانية لدونالد ترامب" منافسه الجمهوري، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

ووفقا للصحيفة قالت الرئيسة التنفيذية للمجموعة دانييلا بالو آريس لشبكة (سي.إن.إن) يوم الخميس إنها تتوقع أن يستمر الأعضاء في دعم بايدن إذا استمر في الانتخابات.

وقال بايدن البالغ من 81 عاما أمس إنه لا يزال بإمكانه التغلب على ترامب (78 عاما) في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

تأتي تعليقات الرئيس المنتمي إلى الحزب الديمقراطي في وقت يسعى فيه إلى تجاوز أدائه المتذبذب في مناظرة الأسبوع الماضي.

ويواجه الرئيس الديموقراطي دعوات متزايدة لسحب ترشيحه من الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.

لكن البيت الأبيض رفض قطعا، الأربعاء، احتمال سحب بايدن ترشحه لولاية ثانية.

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وسيواصل بايدن، الجمعة، محاولات الطمأنة بشأن قدراته، من خلال عقد اجتماع انتخابي في ماديسون، في ولاية ويسكونسن الحاسمة، ثم من خلال إجراء مقابلة مع قناة "آي بي سي" التلفزيونية.

ومن المقرر أن يعقد أيضا مؤتمرا صحافيا الأسبوع المقبل. والهدف من هذه المداخلات أمام الصحافة هو إثبات قدرته على التعبير عن نفسه والتحدّث بطلاقة، وقطع شكوك انتشرت في الأيام الأخيرة بشأن قدرته على قيادة البلاد خلال أربع سنوات إضافية.