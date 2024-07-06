هل غيرت مقابلة بايدن مواقف الديمقراطيين تجاهه؟

3 دقائق للقراءة

بعدما انهالت عليه الانتقادات عقب مناظرته التي وصفت بـ"السيئة" ضد خصمه الجمهوري دونالد ترامب، الأسبوع الفائت، خرج الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، في مقابلة مع قناة "إيه بي سي" لطمأنة المؤيدين وتهدئة الأصوات داخل الحزب الديمقراطي التي تطالبه بالانسحاب من السباق الرئاسي.

غير أن العديد من الديمقراطيين الذين تحدثوا بعد المقابلة، أشاروا إلى أنها لم تفعل الكثير لتغيير مواقفهم، بغض النظر عما إذا كانوا يعتقدون أن بايدن يجب أن يبقى في السباق أو ينسحب منه، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

لا شيء

وقالت مجموعة من المسؤولين الديمقراطيين الحاليين والسابقين الذين دعوا بايدن إلى إنهاء حملة إعادة انتخابه، إن المقابلة لم تفعل سوى القليل، أو حتى لا شيء، لمعالجة مخاوفهم.

في حين أكد ديمقراطيون آخرون أثاروا مخاوف بشأن أداء الرئيس، لكنهم لم يذهبوا إلى حد مطالبة بايدن بالانسحاب، أن المقابلة لم تغير بشكل كبير وجهات نظرهم حول ترشيحه.

نقاط "مزعجة"

كذلك أفاد منتقدو الرئيس من الديمقراطيين، بما في ذلك أولئك الذين يطلبون منه التنحي، أن بايدن بدا بعيداً عن الواقع أو في حالة إنكار لاحتمالات إعادة انتخابه.

وقال النائب لويد دوجيت، وهو ديمقراطي من ولاية تكساس وكان أول ديمقراطي في مجلس النواب يدعو بايدن للانسحاب من السباق، في مقابلة على شبكة "سي إن إن" إن "الحاجة للتنحي أصبحت أكثر إلحاحاً الليلة مما كانت عليه، عندما دعوته لذلك أول مرة يوم الثلاثاء".

بدوره، أكد النائب مايك كويجلي، الديمقراطي عن ولاية إلينوي، أن على بايدن التنحي جانباً. وقال لشبكة "سي إن إن" إنه وجد نقاطاً "مزعجة" في المقابلة وإنه كان من الواضح أن "رئيس الولايات المتحدة لا يملك القوة اللازمة".

"عدم اتصاله بالواقع"

من جهته، صرح النائب السابق تيم رايان من ولاية أوهايو، الذي قال أيضاً إن على بايدن التنحي، أنه لا يعتقد أنه فعل شيئاً ملحوظاً أو يستحق الانتباه له.

وأضاف لقناة MSNBC: "لا أعتقد أنه حفز أي شخص. أعتقد أنه كان هناك مستوى من عدم اتصاله بالواقع على الأرض".

كما شدد على أنه قلق، مردفاً: "أعتقد أيضاً أن الكثير من الناس يشعرون بالقلق، لأنه ليس الشخص الذي يمكنه إنجاز هذا الأمر من أجلنا".

الرأي الآخر

من جانب آخر، انتشر المؤيدون الموثوقون لحملة إعادة انتخاب بايدن على شبكات التلفزيون، معلنين مرة أخرى أنهم متمسكون به.

وقالت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين الذين دعموا بايدن باستمرار بعد فترة وجيزة من المقابلة، إنهم سيتمسكون بالرئيس.

حيث أكد السيناتور كريس كونز من ديلاوير، رئيس حملة بايدن، والنائب روبرت غارسيا من كاليفورنيا، أنهما على استعداد لمساعدة الرئيس على الفوز بإعادة انتخابه في نوفمبر.

"هو من تحتاجه بلادنا"

كما كتب النائب جيمس كلايبورن من ولاية كارولينا الجنوبية، وهو حليف قديم لبايدن، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن "جو بايدن هو من تحتاجه بلادنا".

يشار إلى أن ترشيح بايدن بات موضع شكوك منذ أدائه الذي وصف بـ"السيئ" خلال المناظرة ضد ترامب في 27 يونيو.

فيما قال أمس خلال المقابلة مع قناة "إيه بي سي" إنه "لا يوجد أحد مؤهل" أكثر منه "لكي يكون رئيساً أو للفوز" في الانتخابات.