مقابلة بايدن فشلت في تخفيف مخاوف الناخبين.. تقرير يؤكد

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كان التحدي الذي واجهه الرئيس الأميركي جو بايدن ليلة الجمعة هو التخلص من التصور المتشدد بين بعض الناخبين بأنه غير مناسب لقيادة البلاد.

فقد قال الناخبون في الولايات التي تشهد معركة انتخابية، والذين تحدثوا مع صحيفة "وول ستريت جورنال" بعد مشاهدة المقابلة مع قناة "إيه بي سي نيوز"، إن عدم رغبة الرئيس البالغ من العمر 81 عاماً في الاعتراف بالحجم الكامل لمخاوفهم جعلهم يشعرون بالقلق.

وقارن العديد منهم سلوكه بأقاربهم الأكبر سناً الذين يعانون من حالة صحية سيئة، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وكان بايدن قد وافق على إجراء محادثة تركز على عمره وهو الموضوع الذي يسعى بشدة إلى تجاوزه بعد المناظرة في 27 يونيو، ودعوات من حفنة من الديمقراطيين والمانحين للخروج من السباق.

فيما رفض الرئيس تلك الدعوات قائلا إنه سيواصل حملته الانتخابية. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مجلة "جورنال" بعد مناظرة الأسبوع الماضي، وقبل المقابلة مع شبكة "إيه بي سي"، أن 80% من الناخبين يعتقدون أن بايدن أكبر من أن يترشح لولاية ثانية.

"لم يهدئ أي شيء"

وقالت إحدى الناخبات : "لم يهدئ أي شيء مما قاله أعصابي أو أعصاب الأميركيين"، وتابعت "لقد بدا ضعيفاً؛ ولم يكمل جمله".

وأضافت "لقد بدا أفضل في المقابلة مما كان عليه في المناظرة، لكنه لا يزال يبدو ضعيفا".

كذلك أشارت إلى أنها لا تخطط لدعم ترامب ولكن لا يمكنها أن تتخيل الإدلاء بصوتها لصالح بايدن أيضاً.

"لو كان أصغر"

فيما قالت أخرى: "أعتقد أننا في مرحلة ما نحتاج إلى البدء في وضع حدود عمرية للمرشحين". وأوضحت أن "هناك الكثير الذي يأتي مع الحكمة والمعرفة، ولكن بعض الأشياء تحتاج فقط إلى قدرة الشباب على التحمل".

وأضافت أخرى "أنا لا أقول أنه ليس رجلاً جيداً. لو كان أصغر بعشر سنوات، لكان بإمكانه القيام بهذه المهمة".

رفض دعوات التنحي

يذكر أن بايدن رفض الدعوات التي تطالبه بالتنحي عن السباق الرئاسي ضد منافسه الجمهوري دونالد ترامب، وهو ما يمثل تحديا لأقرانه في الحزب الديمقراطي الذين يشعرون بالقلق من عزوف الناخبين عن التصويت له بسبب تقدمه في العمر.

وفي مقابلة مع "إيه.بي.سي نيوز" قال فيها إنه أفضل مرشح ديمقراطي يمكنه منع ترامب (78 عاما) من العودة إلى البيت الأبيض في انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، ولن يقنعه بالعدول عن ذلك سوى "القدرة الإلهية".