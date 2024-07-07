بايدن يتمسك بترشحه.. و50 شخصيةً قيادية ديمقراطية تطالبه بالتنحي

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أظهرت مقابلات مع أكثر من 50 ديمقراطيا هذا الأسبوع، أن العديد من المسؤولين والمشرعين والاستراتيجيين في حزب الرئيس جو بايدن يرون بشكل متزايد أن ترشيحه غير مستدام، وأن مخاوفهم الخاصة تنتشر ببطء ولكن بثبات إلى الرأي العام.

وتعتقد قطاعات متزايدة من الديمقراطيين الآن أن الرئيس، من خلال بقائه على موقفه، يعرض للخطر قدرتهم على الحفاظ على البيت الأبيض، ويهدد المرشحين الآخرين، بحسب "نيويورك تايمز".

وأوضحوا أن اللحظة الراهنة هي إقامة صدام غير عادي بين رئيس الولايات المتحدة الذي يصر على أنه لن يتخلى عن حملة إعادة انتخابه وأعضاء حزبه الذين بدأوا يقترحون أنه ينبغي عليه ذلك.

"من الغباء ألا ننظر إلى مسار آخر"

بدوره، قال النائب سكوت بيترز، الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، في مقابلة: "لدي ثقة أقل فأقل في قدرة هذه الحملة على الفوز بهذا السباق".

وتابع "إذا علمنا أننا سنخسر، فسيكون من الغباء ألا ننظر إلى مسار آخر".

فيما حثت النائبة أنجي كريج، الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، بايدن أمس السبت على التنحي عن منصبه كمرشح للحزب الديمقراطي. وقالت في بيان: "لا أعتقد أن الرئيس قادر على القيام بحملة انتخابية فعالة والفوز ضد دونالد ترامب".

وقال المشرعون إن المخاوف بشأن ترشيح بايدن من جانب المانحين والناخبين قد غمرتهم.

مساعد لأوباما ينضم للحملة

ومن بين أعضاء اللجنة الوطنية الديمقراطية، وهي الذراع السياسية للبيت الأبيض، حيث قال كثيرون إنهم ما زالوا داعمين، ولكن حتى هناك، بدأت الانقسامات في الظهور.

فيما استخدم عضو ديمقراطي في الكونغرس، ومسؤول سابق رفيع المستوى في إدارة أوباما، ومساعد كبير لحاكم ديمقراطي بارز، نفس الكلمة بشكل خاص في مقابلات منفصلة يوم الجمعة لوصف موقف بايدن في الحملة: "لا يمكن الدفاع عنه".

وأوضح مارك لاتشي، النائب الأول السابق لرئيس الحزب الديمقراطي في ميشيغان، الذي شجع بايدن على الانسحاب من السباق، "سيكون من الجيد بالنسبة له أن يدرك أنه لا يوجد أحد لا يمكن استبداله".

كما تابع "سيكون الكثير من الناس متحمسين للغاية لترشح شخص آخر على الحزب الديمقراطي لمنصب الرئيس. وأعتقد أن هناك فجوة في الحماس في الوقت الحاضر، وأعتقد أن هذه الفجوة تزداد سوءا".

ومن المؤكد أن العديد من الديمقراطيين البارزين أعربوا علناً عن دعمهم للرئيس، أو التزموا الصمت بشأن أي مخاوف.

مع ذلك، قال أحد كبار المسؤولين في البيت الأبيض، الذي عمل مع بايدن خلال فترة رئاسته ونائبه وحملته لعام 2020، في مقابلة صباح السبت، إن بايدن لا ينبغي أن يسعى لإعادة انتخابه.

وبعد مشاهدة بايدن على انفراد وفي العلن وأثناء السفر معه، قال المسؤول إنهم لم يعودوا يعتقدون أن الرئيس لديه ما يلزم للقيام بحملة انتخابية قوية وهزيمة دونالد ترامب.

وأضاف المسؤول، الذي أصر على عدم الكشف عن هويته من أجل مواصلة الخدمة، أن بايدن أظهر بشكل مطرد المزيد من علامات تقدم عمره في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك التحدث ببطء أكبر وتردد وهدوء، فضلاً عن الظهور بمظهر أكثر إرهاقًا على انفراد.

رفض دعوات التنحي

يذكر أن بايدن رفض الدعوات التي تطالبه بالتنحي عن السباق الرئاسي ضد منافسه الجمهوري دونالد ترامب، وهو ما يمثل تحديا لأقرانه في الحزب الديمقراطي الذين يشعرون بالقلق من عزوف الناخبين عن التصويت له بسبب تقدمه في العمر.

وفي مقابلة مع "إيه بي سي نيوز" قال فيها إنه أفضل مرشح ديمقراطي يمكنه منع ترامب (78 عاما) من العودة إلى البيت الأبيض في انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، ولن يقنعه بالعدول عن ذلك سوى "القدرة الإلهية".