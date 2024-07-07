من يعارضه خائن.. ماسك يعلق على قانون يمنع تصويت غير الأميركيين

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علق إيلون ماسك على مشروع قانون اقترحه رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون يهدف إلى ضمان حصر المواطنين الأميركيين فقط على التصويت في الانتخابات الفيدرالية، قائلا إن أولئك الذين يعارضون هذا الإجراء هم "خونة"، وتساءل خطابيا عن عقوبة الخيانة في الولايات المتحدة؟

وكشف جونسون النقاب عن قانون حماية أهلية الناخبين الأميركيين (SAVE)، الذي اقترحه في الأصل النائب الجمهوري من تكساس تشيب روي في مؤتمر صحافي في مار لاغو في فلوريدا، في وقت سابق من هذا العام.

وفي الفترة التي سبقت العطلة التي استمرت أسبوعا في الرابع من تموز/يوليه، كان جونسون يعمم مذكرة داخل مؤتمر الحزب الجمهوري في مجلس النواب، يجادل فيها سبب ضرورة مشروع القانون. وفي يوم الجمعة، واصل قضيته على منصة ماسك للتواصل الاجتماعي، X.

وقال رئيس مجلس النواب: "سيحمي قانون SAVE انتخاباتنا من خلال ضمان تصويت المواطنين الأميركيين فقط في الانتخابات الفيدرالية".

ووفقا لجونسون، يتطلب مشروع القانون من مسؤولي الانتخابات في الولاية السؤال عن الجنسية قبل تزويد المتقدمين بنماذج تسجيل الناخبين.

كما يتطلب من الفرد تقديم دليل على الجنسية قبل التسجيل للتصويت في الانتخابات الفيدرالية، ويسمح لمسؤولي الولاية بقبول مجموعة متنوعة من الوثائق لتسهيل تسجيل المواطنين للتصويت.. ويوفر للولايات إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات الوكالة الفيدرالية التي يمكنهم من خلالها إزالة غير المواطنين من قوائم الناخبين وتأكيد الجنسية لأولئك الذين يفتقرون إليها.

وقال جونسون أيضا إن الإجراء يوجه وزارة الأمن الداخلي (DHS) لتحديد ما إذا كانت ستبدأ إجراءات إبعاد غير المواطنين الذين تم تحديدهم على أنهم سجلوا للتصويت في الانتخابات الفيدرالية.. ويتطلب من وزارة الأمن الداخلي إخطار كبار مسؤولي الانتخابات في الولاية عند تجنيس الفرد، مما يسمح لهم بممارسة حقهم الجديد في التصويت.

وردا على سلسلة المنشورات، قدم ماسك رده بالقول: أولئك الذين يعارضون هذا المشروع هم خونة. وأضاف: ما هي عقوبة الخونة مرة أخرى؟

ويدعو الدستور إلى الحكم على الخونة المذنبين بالخيانة بالإعدام أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات. كما سيتم تغريمهم بما لا يقل عن 10000 دولار، ومنعهم من شغل منصب في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يعود الكونغرس إلى واشنطن العاصمة يوم الاثنين. وسيكون توقيت التصويت الذي يحدث هذا الشهر لافتا، حيث يأتي قبل أقل من ستة أشهر من إعادة الانتخابات بين ترامب مع الرئيس بايدن.

وجادل النقاد الديمقراطيون بأن قانون SAVE غير ضروري لأنه من غير القانوني بالفعل لغير المواطنين التصويت في الانتخابات الفيدرالية.