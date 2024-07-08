بايدن يحسم قراره: مصمم على الاستمرار في المعركة وهزيمة ترامب

دقيقتان للقراءة

دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، البرلمانيين الديمقراطيين المجتمعين في واشنطن في دورة برلمانية جديدة إلى "الاتحاد" خلف ترشحه، الذي اهتز بعد مناظرته الفاشلة أمام منافسه دونالد ترامب قبل 10 أيام.

وكتب الرئيس الأميركي: "رغم التكهنات في الصحافة وأماكن أخرى، تصميمي ما زال قوياً للاستمرار في السباق"، معتبرا في رسالة إلى البرلمانيين أنه "آن الأوان للاتحاد والمضي قدما كحزب موحد وإلحاق الهزيمة بترامب".

وشدد بايدن في رسالة إلى الديمقراطيين في الكونغرس، الاثنين، على التزامه الشديد بالبقاء في السباق" في رد متحد للحلفاء في الكونغرس الذين قالوا في الأيام الأخيرة إنه يجب عليه الانسحاب.

وتأتي الرسالة في الأسبوع الأكثر أهمية في رئاسة بايدن، حيث يواجه دعمًا متداعيًا من المشرعين الديمقراطيين ومخاوف متزايدة من هزيمة تاريخية أمام الرئيس السابق دونالد ترامب وأتباعه في انتخابات نوفمبر للبيت الأبيض والكونغرس، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

ويطالب العديد من الديمقراطيين، بايدن الآن بإثبات سياسي أنه قادر على العمل، لكن الرئيس لن يكون قادرًا على تنفيذ الحملة المكثفة التي يريدونها بينما يستضيف القمة رقم 75 لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن، والتي تم بالفعل تسييج مساحات كبيرة من وسط المدينة لاستقبالها.

ووعد المساعدون بجدول زمني قوي لحملة بايدن في الأسبوع الذي يبدأ في 15 يوليو إذا لم يفت الأوان بعد، وفقا للتقرير.

ويأتي موعد قمة الناتو في أسوأ لحظة ممكنة بالنسبة لبايدن. وتركز القمة على الحرب في أوكرانيا، لكن من المؤكد أن بايدن سيواجه صعوبة طوال الأسبوع في الأسئلة الملحة حول مستقبله السياسي.

وسوف يتردد صدى هذه الأسئلة أيضًا خلال الجلسات الخاصة مع زعماء العالم الآخرين، الذين اهتز العديد منهم بسبب ما يعتبرونه الاحتمال المتزايد لعودة ترامب إلى منصبه.

مؤتمر صحافي نادر

ووعد بايدن ومستشاروه بعقد مؤتمر صحافي منفرد مع مراسلي البيت الأبيض على الأرجح يوم الخميس في نهاية قمة الناتو. وعلى الرغم من أن ذلك كان روتينيًا بالنسبة للرؤساء السابقين، إلا أن بايدن لم يعقد مؤتمرًا صحافيًا منفردًا منذ نوفمبر 2022.

وسيخضع أداؤه لتدقيق شديد من قبل الديمقراطيين الذين يتوقون إلى تقييم ما إذا كان قادرًا على التعامل مع هذا النوع من الضغوط.

رحلة بنسلفانيا والمزيد من الانشقاقات

وأمضى بايدن جزءًا من حملته الانتخابية في عطلة نهاية الأسبوع في ولاية بنسلفانيا، وهي ولاية حرجة.

وقال العديد من الديمقراطيين رفيعي المستوى في مجلس النواب في اجتماع خاص، يوم الأحد، إن على بايدن إنهاء حملته، وسط استمرار سلسلة الانشقاقات التي كانت محدودة حتى الآن، ولكن لا تظهر أي علامات على توقف الحملة وانسحاب بايدن.