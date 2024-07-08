أزمات متلاحقة.. مساعدو بايدن يشترطون أسئلة مجهزة لمقابلات الرئيس

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لا تزال الأزمات تحاصر الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي جو بايدن، حيث كشف مذيعان أميركيان بأن مكتب الرئيس أرسل لهما قوائم بالأسئلة التي يمكن طرحها عليه.

وقال المذيع إيرل إنغرام إن مساعدي بايدن تواصلوا معه مباشرة لإجراء مقابلته التي بثت الخميس، وأرسلوا له قائمة من أربعة أسئلة مقدمًا، لم يكن هناك تفاوض بشأنها.

وظهور بايدن في برامج إذاعية في ولايتي ويسكونسن وبنسلفانيا الحاسمتين كانا فرصته الأولى لإظهار قدرته على الإجابة على الأسئلة ومناقشة سجله بعد مناظرة طرحت أسئلة حول قدرة الرجل البالغ من العمر 81 عامًا للدفاع عن حملته الانتخابية أمام الجمهوري دونالد ترامب.

وفي أعقاب تلك الحادثة، ألغت محطة الإذاعة الأميركية WURD تعاقدها مع مذيعتها أندريا لوفول ساندرز Andrea -Sanders بسبب استخدامها أسئلة معدة مسبقا خلال المقابلة التي أجرتها مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأوضحت المديرة التنفيذية للمحطة الإذاعية الواقعة في بنسلفانيا، أن المذيعة استخدمت أسئلة قدمتها حملة جو بايدن خلال أول مقابلة إذاعية له بعد المناظرة الأولى مع منافسه دونالد ترامب، وذلك دون علم أو استشارة أو تعاون مع إدارة الإذاعة، مضيفة أن الموافقة على مجموعة محددة مسبقا من الأسئلة هي انتهاك لمعايير المحطة للاستقلال الصحفي.

وفي وقت سابق كشفت صحيفة "نيويورك بوست" أن أحد كبار أطباء الأعصاب في العاصمة واشنطن عقد اجتماعا مع الطبيب الشخصي للرئيس بايدن في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام.

وفي 17 يناير تحديدا، التقى الدكتور كيفن كانارد، خبير مرض باركنسون في مركز والتر ريد الطبي، بالدكتور كيفن أوكونور واثنين آخرين في عيادة البيت الأبيض وفقًا للسجلات.

ويأتي الكشف عن هذه الزيارة مع استمرار الأسئلة حول الصحة العقلية للرئيس البالغ من العمر 81 عامًا في أعقاب أدائه الموصوف بالكارثي في المناظرة الرئاسية التي جمعته بغريمه الجمهوري دونالد ترمب.