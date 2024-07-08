مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
A woman takes a photo of a thermostat reading 126 degrees Fahrenheit and 52 degrees Celsius at the Furnace Creak Visitors Center in Death Valley National Park, Calif., Sunday, July 7, 2024. Forecasters say a heat wave could break previous records across the U.S. including at Death Valley. (AP Photo/Ty ONeil)
تسجيل درجات حرارة مرتفعة في كاليفورنيا

موجة حر تضرب الولايات المتحدة.. وتسجيل 48 درجة في كاليفورنيا

حطمت درجات الحرارة المرتفعة العديد من الأرقام القياسية يوم السبت.. وتوقعات بتسجيل أرقام قياسية جديدة في الأيام المقبلة في الساحل الشرقي للولايات المتحدة

العربية.نت – وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

توقع خبراء أرصاد جوية يوم الأحد استمرار موجة الحر التي حطمت بالفعل الأرقام القياسية السابقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث ستشهد عدة مدن في الغرب درجات عالية وستهيمن على الشرق طوال الأسبوع.

وقال خبير الأرصاد الجوية في الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية برايان جاكسون إن تحذيراً من الحرارة المفرطة - أعلى تحذير للخدمة الوطنية للأرصاد الجوية - ظل سارياً لنحو 36 مليون شخص، أو حوالي 10% من السكان، مع توقعات بأن تتجاوز درجات الحرارة في ولاية أوريغون 100 درجة فهرنهايت (37.7 درجة مئوية) وتصل إلى 115 درجة (46.1 درجة مئوية) في بعض أجزاء من كاليفورنيا.

تحذير من درجات الحرارة المرتفعة في كاليفورنيا
تحذير من درجات الحرارة المرتفعة في كاليفورنيا

قال جاكسون: "نتوقع أن ترتفع درجة الحرارة في عشرات المناطق، نحو 30 منطقة، أو تحطم الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة يومية" في الغرب وشمال غرب المحيط الهادئ.

كوبا تعلن إحباط مشروع "إرهابي" أعد له في الولايات المتحدة أميركا كوبا تعلن إحباط مشروع "إرهابي" أعد له في الولايات المتحدة

حطمت درجات الحرارة المرتفعة العديد من الأرقام القياسية يوم السبت، حيث سجلت مدينة ريدينغ في كاليفورنيا أعلى درجة حرارة على الإطلاق وهي 119 درجة فهرنهايت (48.3 درجة مئوية)، محطمة بذلك أعلى درجة حرارة على الإطلاق وهي 118 درجة. كما وصلت درجة الحرارة في أوكيا، شمال سان فرانسيسكو، إلى 117 درجة فهرنهايت (47 درجة مئوية)، محطمة بذلك الرقم القياسي للمدينة.

وبلغت درجة الحرارة في ليفرمور، شرقي سان فرانسيسكو، 111 فهرنهايت (43.8 درجة مئوية)، محطمة الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة يومية وهو 109 فهرنهايت (42.7 درجة مئوية) والذي تم تسجيله منذ أكثر من قرن عام 1905.

في ها السياق، عادلت لاس فيغاس الرقم القياسي البالغ 115 فهرنهايت (46 درجة مئوية)، والذي تم تسجيله آخر مرة في عام 2007، من جهتها سجلت فينيكس أعلى درجة حرارة بلغت 114 فهرنهايت (45.5 درجة مئوية)، وهو أقل بقليل من الرقم القياسي البالغ 116 فهرنهايت (46.7 درجة مئوية) والذي يعود تاريخه إلى عام 1942.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط