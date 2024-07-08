وسط الحملة وعدم اليقين.. زوج كامالا هاريس يصاب بكورونا

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اثبتت الفحوص إصابة دوغ إيمهوف، زوج كمالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، بكوفيد-19، بعد ظهور أعراض خفيفة عليه، لكن نتائج اختبارات كمالا نفسها جاءت سلبية وما زالت بدون أعراض.

قالت ليزا أسيفيدو الناطقة باسم إيمهوف في بيان إنه "تلقى جرعات اللقاح كاملة بالإضافة إلى ثلاث جرعات معززة" وإنه "لا يعاني من أي أعراض في الوقت الحالي ويواصل العمل عن بعد، ويبقى بعيداً عن الآخرين في المنزل".

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وأضافت أسيفيدو أن كمالا هاريس خضعت لفحص فيروس كورونا يوم السبت "من باب الحذر الزائد" وكانت النتيجة سلبية.

ومن المقرر أن تشارك هاريس يوم الثلاثاء في مناسبة انتخابية في لاس فيغاس للدعوة لإعادة انتخاب الرئيس جو بايدن الذي يواجه من جهته ضغوطاً داخل حزبه للانسحاب من السباق الرئاسي بسبب أدائه السيء خلال المناظرة مع دونالد ترامب.

وسبق أن أصيب إيمهوف بكوفيد-19 في مارس من عام 2022، وجاءت نتائج اختبارات كمالا للفيروس إيجابية في الشهر التالي حينها.

وأصيب بايدن نفسه بفيروس كورونا في يوليو من عام 2022، ثم جاءت نتيجة اختباره إيجابية مع أعراض طفيفة بعد أكثر من ثلاثة أيام بقليل من السماح له بالخروج من عزل فيروس كورونا - في حالة نادرة من "التعافي" بعد تلقي عقار مضاد للفيروسات.