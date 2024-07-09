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U.S. President Joe Biden attends a ceremony, to present the Medal of Honor posthumously to descendants of Union soldiers Pvt. Philip Shadrach and Pvt. George Wilson, members of the 2nd Ohio Volunteer Infantry Regiment in the Civil War, at the White House in Washington, U.S., July 3, 2024. REUTERS/Elizabeth Frantz
الرئيس الأميركي جو بايدن
أميركا وبايدن

البيت الأبيض: بايدن خضع لفحص طبيب أعصاب 3 مرات

بعد تقرير صحيفة "نيويورك تايمز".. البيت الأبيض يشدد على أن الرئيس الأميركي لا يُعالج من داء باركنسون

العربية.نت
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قال البيت الأبيض اليوم الاثنين إن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يتلقى العلاج من مرض الشلل الرعاش "الباركنسون"، وذلك بعد ظهور تقارير تفيد بأن طبيباً متخصصاً في هذا المرض زار البيت الأبيض ثماني مرات العام المنصرم.

وتزايدت المخاوف من احتمال معاناة الرئيس من مرض لم يُكشف عنه منذ تعثر بايدن في مناظرته مع الجمهوري دونالد ترامب في 27 يونيو.

تقرير: طبيب مختص بالباركنسون زار البيت الأبيض 8 مرات مؤخراً أميركا أميركا وبايدن تقرير: طبيب مختص بالباركنسون زار البيت الأبيض 8 مرات مؤخراً

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن سجلات زوار البيت الأبيض تظهر أن الدكتور كيفن كانارد، طبيب الأعصاب المتخصص في اضطرابات الحركة والذي نشر في الآونة الأخيرة بحثاً عن مرض الشلل الرعاش، زار البيت الأبيض ثماني مرات منذ الصيف الماضي وحتى ربيع هذا العام.

ورفضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحفي تأكيد زيارة كانارد، قائلةً إنها تريد احترام خصوصية جميع المشاركين لأسباب أمنية.

وقالت إن بايدن خضع لفحص طبيب أعصاب ثلاث مرات ضمن فحوصه البدنية السنوية. وأكدت أن بايدن لا يعالج من الشلل الرعاش.

وجاء في تصريح أدلت بها جان بيير للصحافيين "هل تلقى الرئيس علاجا من داء باركنسون؟ لا. هل يتلقى علاجا من داء باركنسون؟ لا. هل يتناول أدوية لداء باركنسون؟ لا".

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