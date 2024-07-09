البيت الأبيض: بايدن خضع لفحص طبيب أعصاب 3 مرات
بعد تقرير صحيفة "نيويورك تايمز".. البيت الأبيض يشدد على أن الرئيس الأميركي لا يُعالج من داء باركنسون
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قال البيت الأبيض اليوم الاثنين إن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يتلقى العلاج من مرض الشلل الرعاش "الباركنسون"، وذلك بعد ظهور تقارير تفيد بأن طبيباً متخصصاً في هذا المرض زار البيت الأبيض ثماني مرات العام المنصرم.
وتزايدت المخاوف من احتمال معاناة الرئيس من مرض لم يُكشف عنه منذ تعثر بايدن في مناظرته مع الجمهوري دونالد ترامب في 27 يونيو.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن سجلات زوار البيت الأبيض تظهر أن الدكتور كيفن كانارد، طبيب الأعصاب المتخصص في اضطرابات الحركة والذي نشر في الآونة الأخيرة بحثاً عن مرض الشلل الرعاش، زار البيت الأبيض ثماني مرات منذ الصيف الماضي وحتى ربيع هذا العام.
ورفضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحفي تأكيد زيارة كانارد، قائلةً إنها تريد احترام خصوصية جميع المشاركين لأسباب أمنية.
وقالت إن بايدن خضع لفحص طبيب أعصاب ثلاث مرات ضمن فحوصه البدنية السنوية. وأكدت أن بايدن لا يعالج من الشلل الرعاش.
وجاء في تصريح أدلت بها جان بيير للصحافيين "هل تلقى الرئيس علاجا من داء باركنسون؟ لا. هل يتلقى علاجا من داء باركنسون؟ لا. هل يتناول أدوية لداء باركنسون؟ لا".
-
بعد بيان الحكومة.. ماذا طلب حزب الأغلبية في مصر؟
حزب "مستقبل وطن" دعا جميع القوى السياسية والمجتمع المدني إلى دعم جهود الحكومة ...
مصر
-
تياغو ألكانتارا يضع حداً لمسيرته في كرة القدم
وضع تياغو ألكانتارا لاعب وسط المنتخب الإسباني لكرة القدم حدّاً لمسيرته وأعلن ...
رياضة
-
استفزه بكلمة "حمضان".. صافع محمد رمضان يروي تفاصيل الواقعة
الشاب كريم شلبي قال لـ"العربية.نت" إنه حاول التقاط صورة تذكارية مع محمد رمضان ...
ثقافة وفن