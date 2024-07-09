بوينغ مجددا.. عجلة طائرتها طارت أثناء الإقلاع

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ضمن حلقة جديدة من مسلسل الانتكاسات والأعطال الفنية التي تراكمها المجموعة الأميركية العملاقة في مجال صناعة الطائرات، فقدت طائرة بوينغ عجلة أثناء إقلاعها من مطار لوس أنجلوس الاثنين.

طائرة بوينغ تفقد عجلة!

فقد أكدت شركة الطيران الأميركية "يونايتد إيرلاينز" المشغلة للطائرة وقوع الحادث، مشيرة في بيان إلى أنّه تمّ انتشال العجلة في لوس أنجلوس.

كما أعلنت نيتها إجراء تحقيق لتوضيح سبب ما حدث.

وأوضحت أن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 757-200، كانت متجهة إلى مدينة دنفر بولاية كولورادو وعلى متنها 174 راكباً وطاقم من سبعة أفراد.

كذلك أكدت أنه وعلى الرّغم من فقدانها العجلة فقد تمكّنت الطائرة من الهبوط بأمان لكن بتأخير قدره 25 دقيقة.

وبحسب متحدّث باسم بوينغ فإنّ يونايتد إيرلاينز تسلّمت هذه الطائرة في 1994 أي قبل 30 عاماً.

United Airlines flight 1001 from Los Angeles (LAX) to Denver (DEN) lost a tire during takeoff this morning at around 7:15 AM PDT. Interestingly, this Boeing 757-200 (Reg: N14107) had been featured during Sunday's Airline Videos Live broadcast at LAX just the day before. #aviation pic.twitter.com/8gjLn0ZsQQ — AIRLINE VIDEOS (@airlinevideos) July 8, 2024

سلسلة مشاكل

يذكر أن بوينغ كانت توقفت عن إنتاج هذا الطراز في 2004.

ويأتي هذا الحادث في وقت تواجه فيه الشركة منذ أشهر سلسلة مشاكل في الإنتاج والجودة أضرّت بسمعتها.

والإثنين، قالت الإدارة الفدرالية للطيران في الولايات المتحدة الإثنين إن أكثر من 2600 طائرة من طراز بوينغ 737 تحتاج إلى فحصها، بسبب مخاوف من احتمال تعطل أقنعة أكسجين الركاب في حالات الطوارئ.

في حين أعلنت بوينغ أنها توصّلت إلى اتفاق مع وزارة العدل الأميركية بشأن حادثَي تحطم مميتَين.

فيما أشارت وثائق المحكمة إلى أن شركة الطيران العملاقة ستقرّ بذنبها في جريمة التآمر الجنائي للاحتيال.

وخلص المدّعون العامّون إلى أنّ بوينغ انتهكت تسوية سابقة تتعلق بالحادثين اللذين قتل فيهما 346 شخصاً في إثيوبيا وإندونيسيا قبل أكثر من خمس سنوات.

كذلك، تخضع المجموعة لمراقبة شديدة منذ وقوع حادث شبه كارثي في كانون الثاني/يناير عندما فقدت طائرة بوينغ 737 ماكس 9 باب الطوارئ وهي في الجو، علماً أنّ الطائرة تسلّمتها شركة آلاسكا إيرلاينز في تشرين الأول/أكتوبر.