تجاهل لقاء سرياً مع شولتس.. بايدن ذهب لسريره وأرسل بلينكن

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فيما يكافح الرئيس الأميركي جو بايدن لتحسين صورته بعد المناظرة التي وصفت بالكارثية أمام منافسه دونالد ترامب، كشف صحيفة أميركية عن تفاصيل واقعة عاشها بايدن، الذي فضل النوم على عقد لقاء سري مع المستشار الألماني.

فقد قال شخصان مطلعان لصحيفة "وول ستريت جورنال"الأميركية، الثلاثاء، إن جو بايدن فضل الذهاب إلى سريره والنوم، بدلا من عقد لقاء سري مع المستشار الألماني، أولاف شولتس خلال قمة مجموعة السبع في يونيو/حزيران 2022، على الرغم من أن المؤتمر كان مقررًا في وقت مبكر من المساء.

وقام الرئيس الأميركي بإرسال وزير الخارجية أنتوني بلينكن للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس في منتجع في جبال الألب، لكن بلينكن عبر عن دهشته من نوم الرئيس.

"فضّل النوم مبكرا على عقد اجتماع سري مع المستشار الألماني".. وول ستريت جورنال ونيويورك بوست تكشفان تفاصيل الواقعة: #بايدن أرسل #بلينكن للقاء #شولتس وذهب لفراشه#أميركا#العربية pic.twitter.com/CBB5LliKZS — العربية (@AlArabiya) July 9, 2024

وجرى ترتيب اللقاء غير الرسمي كاجتماع سري حول أوكرانيا، وجرى تحديد موعده في وقت مبكر من المساء لأن المسؤولين الألمان كانوا يعلمون أن بايدن يتعب ليلاً، لكن الأمر لم يسر على ما يرام.

نفي أميركي

بدوره، متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نفى إبلاغ المسؤولين الألمان بأن بايدن بحاجة لقسط من الراحة، في ذلك الوقت.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر، للصحيفة الأميركية: "لم يقل الوزير بلينكن ذلك أو أي شيء من هذا القبيل". لكنه لم ينف غياب بايدن عن الاجتماع مع شولتس في هذا الوقت.

وجاء الكشف عن هذه الواقعة في توقيت صعب يمر به جو بايدن، إثر أداء كارثي في مناظرة انتخابية ضد خصمه الجمهوري دونالد ترامب أواخر يونيو/حزيران الماضي، أعقبها دعوات لانسحابه من سباق البيت الأبيض خوفا من لياقة المرشح الديمقراطي لخوض سباق الرئاسة المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

في المقابل، رفض بايدن مرارا الانسحاب من الانتخابات، وأكد أنه المرشح الوحيد القادر على منافسة ترامب والانتصار عليه.