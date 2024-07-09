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First lady Jill Biden speaks during an event at The American Legion Post 111 as she campaigns for her husband, President Joe Biden, on Monday, July 8, 2024, in Seminole Heights, Fla. (Dylan Townsend/Tampa Bay Times via AP)
جيل بايدن
الانتخابات الأميركية

جيل بايدن تدافع عن نفسها: الترشح للرئاسة هو قرار جو.. وسأدعمه

تصريحات السيدة الأميركية الأولى جاءت بعد هجوم حاد عليها حيث يؤكد البعض أنها من يدفع الرئيس الأميركي على المتابعة في السباق الرئاسي

واشنطن - بندر الدوشي 
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دافعت جيل بايدن زوجة الرئيس الأميركي جو بايدن عن محاولة إعادة انتخابه لولاية جديدة، قائلة إنها "مؤيدة تماماً" لترشح زوجها لعام 2024.

وقالت السيدة الأميركية الأولى يوم الاثنين، أثناء توقفها في ويلمنغتون بولاية نورث كارولينا لإطلاق مبادرة تستهدف قدامى المحاربين وعائلات العسكريين: "الرئيس بايدن يستيقظ كل صباح مستعداً للعمل معكم وتابعت. هذا هو كل ما تدور حوله هذه الانتخابات: أنتم".

وأضافت جيل بايدن: "على الرغم من كل الحديث حول هذا السباق، أوضح جو أنه مشارك به شكل كامل"، قبل أن يهتف الجمهور "أربع سنوات أخرى!".

وشددت جيل بايدن قائلاً: "هذا هو القرار الذي اتخذه، وكما كان يدعم دائماً مسيرتي المهنية، فأنا أؤيده بذلك أيضاً".

وتأتي تصريحات جيل بايدن بعد المناظرة "الكارثية" التي أجراها الرئيس الشهر الماضي ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في، والتي أشعلت دعوات من المعارضين السياسيين والحلفاء على حد سواء لانسحابه من سباق البيت الأبيض.

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وواجهت السيدة الأولى انتقادات بسبب قرار زوجها البقاء في السباق، حيث ادعى منتقدون أنها كانت تعطي الأولوية "لما هو الأفضل لنفسها على حساب صحة زوجها وسلامة وأمن البلاد بشكل عام".

ورداً على هذه الاتهامات، قالت إليزابيث ألكسندر، مديرة الاتصالات لدى السيدة الأولى الأسبوع الماضي: "الرئيس لديه الكثير من المستشارين السياسيين، ولم يكن هذا هو دور جيل بايدن أبداً".

وفي تصريحاتها في ويلمنغتون، حاولت جيل بايدن مراراً مقارنة سجل الرئيس في القضايا العسكرية مع سجل ترامب.

وقالت: "نحن نعرف كيف كان شكل دونالد ترامب كقائد أعلى للقوات المسلحة. لقد رفض المجتمع العسكري وقلص من قيادة أميركا في جميع أنحاء العالم. ويمكن أن يكون أسوأ هذه المرة ويقول إنه يريد أن يصبح ديكتاتوراً في اليوم الأول".

وأضافت: "يستيقظ دونالد ترامب كل صباح وهو يفكر في شخص واحد، هو نفسه".

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