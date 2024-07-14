بعد محاولة اغتيال والدها.. رسالة مؤثرة من إيفانكا ترامب

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"أحبك والدي، اليوم ودائما".. بهذه الكلمات المؤثرة علقت إيفانكا، ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على واقعة إطلاق النار على والدها في بنسلفانيا، أثناء تجمع انتخابي، يوم السبت.

Thank you for your love and prayers for my father and for the other victims of today's senseless violence in Butler, Pennsylvania. I am grateful to the Secret Service and all the other law enforcement officers for their quick and decisive actions today. I continue to pray for our… — Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 14, 2024

وكتبت ابنة ترامب عبر صفحتها في منصة "إكس"، قائلة: "شكرًا لكم على محبتكم ودعواتكم من أجل والدي، ومن أجل الضحايا الآخرين لأعمال العنف التي لا معنى لها اليوم في بتلر، بنسلفانيا".

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كما أضافت "أنا ممتنة لجهاز الخدمة السرية وضباط إنفاذ القانون جميعا على إجراءاتهم السريعة والحاسمة، وأواصل الصلاة من أجل بلدنا".

يذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) كان حدد هوية مطلق النار على ترامب على أنه توماس ماثيو كروكس البالغ 20 عاما من ولاية بنسلفانيا، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية، الأحد.

إلى ذلك، غادرت طائرة دونالد ترامب بنسلفانيا بعد خروجه من المستشفى سالماً عقب محاولة اغتياله، ووصلت مطار "نيوآرك" حيث سيتوجه إلى منتجعه الصيفي في نيوجيرسي.

فيما أعلنت السلطات القانونية في الولايات المتحدة فتح تحقيق بالواقعة، بينما انهالت التنديدات.