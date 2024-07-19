بابتسامة دعم وقبل خد.. هكذا أطلّت ميلانيا ترامب مع زوجها

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
بفستان أحمر وابتسامة دعم منها، وشكر منه على مساندتها، أطلت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأميركي المحتمل دونالد ترامب إلى جانبه في أول ظهور له منذ محاولة اغتياله السبت الماضي.
فقد شهد مؤتمر الحزب الجمهوري لترشيح ترامب صباح الجمعة، ظهورا نادر للسيدة الأولى السابقة ميلانيا، وذلك بعد فترة اختفاء طويلة أثارت تساؤلات المراقبين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة الأميركية.
وبينما لم تلق السيدة الأولى السابقة أي خطاب، اكتفت بظهور رسمي على منصة الحدث التي استقبلت قبلها نجل الرئيس السابق.
وكان ترامب ألقى خطاب قبوله الترشح باسم الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية القادمة وسط تزايد فرص فوزه في جميع الاستطلاعات التي تجري في الولايات المتحدة.
خطط للداخل والخارج
وتحدّث الرئيس المحتمل عن خططه لسياسته في الداخل والخارج.
بقبلة على الخد.. #ميلانيا_ترمب تهنئ زوجها عقب خطابه في مؤتمر الحزب الجمهوري في #ميلووكي#العربية #أميركا #ترمب pic.twitter.com/IzFbznm0b5— العربية (@AlArabiya) July 19, 2024
يأتي هذا بينما يواجه خصمه الرئيس الحالي جو بايدن ضغوطا كبيرة تطالبه بالتنحي عن سباق الرئاسة نظرا لحالته الصحية المتراجعة.
إلى ذلك، تترقب المنصات الإعلامية في أميركا خبر انسحاب بايدن من السباق الرئاسي بعد صدور تصريحات من مسؤولين بارزين في حزبه الديمقراطي.
وكانت آخر الأنباء أفادت بانكماش فرص وصول بايدن للبيت الأبيض في الانتخابات القادمة، مثل الرئيس السابق باراك أوباما وغيره.
-
"أنهي الحروب بهاتفي وسأغلق الحدود".. خطط ترامب للداخل والخارج
في أول ظهور له بعد محاولة اغتياله السبت الماضي، كشف مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات ...
أميركا
-
صاروخ ومسيرات.. الحوثيون يطلقون 5 أهداف جوية تجاه تل أبيب
بعدما أعلنت جماعة الحوثيين باليمن استهداف تل أبيب، كشفت مصادر "العربية/الحدث" ...
اليمن
-
الجيش الإسرائيلي: انفجار تل أبيب ناجم عن سقوط هدف جوي
كشف الجيش الإسرائيلي أن الانفجار الذي أسفر الجمعة عن إصابة 7 أشخاص بجروح طفيفة في ...
العرب والعالم