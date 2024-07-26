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جينيفر أنستون - كامالا هاريس - جي دي فانس - تعبيرية خاص العربية نت
جينيفر أنستون وكامالا هاريس وجي دي فانس - تعبيرية
الانتخابات الأميركية

جينيفر أنيستون تهاجم نائب ترامب بسبب هاريس و"نساء القطط"

نجمة مسلسل "فريندز": "لا يسعني أن أصدق أن هذا الكلام صادر عن نائب رئيس محتمل.. أصلِّي أن تكون ابنتك محظوظة بما يكفي لإنجاب أطفال يوماً ما"

العربية.نت
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جي دي فانس، الذي اختاره الرئيس السابق ومرشح الجمهوريين دونالد ترامب ليكون نائبا له في حال فوزه، كان هدفا لانتقادات نجمة هوليوود جنيفير أنيستون بسبب تصريح سابق له تناول فيه كامالا هاريس التي ليس لديها أطفال، وسخر فيه من "العوانس أصحاب القطط اللواتي ليس لديهن أطفال".

وانتقدت نجمة المسلسل الشهير "فريندز" Friends، انتقدت نائب الرئيس المحتمل بعد أن وصف بعض السيدات بـ"نساء القطط".

جي دي فانس وكامالا هاريس
جي دي فانس وكامالا هاريس

وعلقت النجمة التي سبق وتحدثت عن الصعوبات التي واجهتها لتتمكن من الإنجاب ولم تفلح، عبر خاصية الستوري" في "إنستغرام" بالقول: "لا يسعني أن أصدق أن هذا الكلام صادر عن نائب رئيس محتمل".

وأضافت أنستون بالقول: "كل ما يمكنني قوله هو: "فانس، أصلِّي أن تكون ابنتك محظوظة بما يكفي لإنجاب أطفال يوماً ما".

جينيفر أنستون
جينيفر أنستون

وشاركت نجمة هوليوود، البالغة من العمر 55 عاماً، مقطع فيديو لمرشح دونالد ترمب لمنصب نائب الرئيس، وهو يدلي بتصريحات مثيرة للجدل في عام 2021، حيث وصف فانس الديمقراطيات بأنهن "مجموعة من (نساء القطط) بلا أطفال - اللواتي يشعرن بالتعاسة في حياتهن الخاصة، لذا يردن جعل بقية البلاد بائسة أيضاً". ثم واصل تسمية هاريس مثالاً على الحزب "الذي يسيطر عليه أشخاص ليست لديهم أطفال".

وهاريس لم تُنجب أطفالاً، لكنها تشارك في تربية ولدَي زوجها، دوغ إيمهوف.

وفي تعليقها على "إنستغرام"، قالت أنيستون: "آمل ألا تحتاج ابنتك إلى اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي كخيار ثانٍ، لأنك تحاول انتزاع ذلك منها أيضاً".

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تعليقات أنيستون تشير إلى تصويت فانس مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الشهر الماضي، لمنع التشريع الذي كان من شأنه أن ينشئ حقاً وطنياً في التلقيح الاصطناعي.

يذكر أن أنيستون كانت كشفت في السابق كيف حاولت دون جدوى إنجاب أطفال من خلال التلقيح الاصطناعي.

وأفادت في مقابلة في عام 2022: "لقد كان طريقاً صعباً بالنسبة لي، طريق إنجاب الأطفال.. قضيت سنوات من التكهنات.. كان الأمر صعباً حقاً. كنتُ أخضع للتلقيح الاصطناعي، وأشرب الشاي الصيني، وما إلى ذلك".

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