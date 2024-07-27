بايدن ينوي "إصلاح" المحكمة العليا.. لكنه بحاجة لدعم الكونغرس

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يخطط الرئيس الأميركي جو بايدن للكشف يوم الاثنين عن اقتراح لإصلاح المحكمة العليا بشكل كبير، حسبما قال شخصان مطلعان على الأمر لصحيفة "بوليتيكو".

ومن المرجح أن يؤيد بايدن وضع حدود زمنية للقضاة و"مدونة أخلاقيات" قابلة للتنفيذ، في إعلان يمثل تحولاً ملحوظاً لرئيس قاوم لفترة طويلة الدعوات لإصلاح المحكمة العليا.

ومن المتوقع أيضاً أن يدفع من أجل تعديل دستوري يحد من حصانة الرؤساء وبعض أصحاب المناصب الآخرين، رداً على حكم المحكمة العليا الصادر في 1 يوليو والذي أكد أن الرؤساء محميون من الملاحقة القضائية بسبب "الأعمال الرسمية" خلال فترة وجودهم في مناصبهم، وذلك في قضية الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال الشخصان المطلعان لصحيفة "بوليتيكو" إن تفاصيل الاقتراح لا تزال غير واضحة ومن الممكن أن تتغير.

ومن المتوقع أن يدعو بايدن إلى هذا الإصلاح الشامل خلال رحلة إلى تكساس، حيث من المقرر أن يلقي كلمة في مكتبة ليندون بينز جونسون الرئاسية في أوستن.

ورفض البيت الأبيض التعليق على الموضوع، بينما قالت الصحفية كارين جان بيير، يوم الخميس، بأن بايدن "يعتقد أنه إذا كنت تعمل في منصب رفيع، فيجب أن تتمتع بالشفافية والمساءلة، ويجب أن تتمتع بأخلاق عالية".

ويأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي يتزايد فيه انتقاد بايدن للمحكمة العليا وقراراتها، بما في ذلك الأحكام الصادرة عن الأغلبية المحافظة التي ألغت حقوق الإجهاض الفيدرالية، ومنعت لوائح الأسلحة الأكثر صرامة وأولويات أخرى لإدارته.

كما تعرض القاضيان كلارنس توماس وصامويل أليتو للتدقيق بشأن سلوكهما الشخصي.

وفشل توماس في الكشف عن الهدايا الفخمة، بما في ذلك من المانحين الجمهوريين الأثرياء. من جهتها رفعت زوجة أليتو أعلاماً خارج منازلهم مرتبطة باقتحام الكونغرس والجهود المبذولة لإلغاء انتخابات 2020.

وقال بايدن خلال خطاب ألقاه في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء، عندما شرح قراره بالتخلي عن ترشحه لولاية ثانية: "سأدعو إلى إصلاح المحكمة العليا، لأن هذا أمر بالغ الأهمية لديمقراطيتنا".

ومن المرجح أن يتطلب فرض حدود زمنية و"مدونة أخلاقية" في المحكمة العليا إصدار تشريع من الكونغرس. ومن غير المتوقع أن يبحث الكونغرس المنقسم الحالي هذه القضية قبل نهاية العام. وحتى لو سيطر الديمقراطيون على المجلسين بعد الانتخابات، فمن المؤكد أنهم لن يتمكنوا من الحصول على مقاعد مجلس الشيوخ الستين اللازمة لكسر المماطلة.

وسيواجه التعديل الدستوري صعوبات أكثر صرامة، حيث يتطلب دعم الثلثين من مجلسي الكونغرس فضلاً عن موافقة ثلاثة أرباع المجالس التشريعية في الولايات.

لكن تأييد بايدن لمثل هذه الإصلاحات الكبرى سيكون مع ذلك بمثابة أوضح إشارة حتى الآن إلى أنه يشارك الآن الديمقراطيين في قلقهم الواسع النطاق من أن المحكمة العليا أصبحت حزبية بشكل مفرط على حساب مصداقيتها لدى الشعب الأميركي.

وقال بايدن خلال مقابلة مع شبكة "إن. بي. سي. نيوز" في وقت سابق من هذا الشهر، عندما سئل عن حكمها في قضية حصانة ترامب: "أعتقد أن المحكمة العليا اتخذت قراراً فظيعاً. وأود أن أزعم أنه إذا قمت بفحص الدراسات الدستورية التي تم استطلاعها، فإنها تبدو بعيدة كل البعد عما قصده المؤسسون".

وهذا الاقتراح، الذي يأتي بعد أيام من تخلي بايدن عن محاولته إعادة انتخابه وتأييده لنائبة الرئيس كامالا هاريس، يمكن أن يزيد أيضاً من تنشيط القاعدة التقدمية التي تم تنشيطها بالفعل من خلال تعزيز دعم هاريس السريع داخل الحزب.