بلينكن: نعمل يومياً بشكل حثيث على وقف النار في غزة

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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم السبت، إن الولايات المتحدة "تعمل يومياً بشكل حثيث" من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيجاد مسار لسلام وأمن دائمين.

جاء ذلك في تصريحات لبلينكن خلال اجتماع لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وجاءت تصريحاته بعدما قالت نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي إنه يتعين التوصل بشكل عاجل إلى سلام دائم.

وأضافت مرسودي "لا يمكننا مواصلة غض الطرف عن الوضع الإنساني الأليم في غزة".

وقبل أن يجتمع مع نظيره الصيني اليوم السبت، حث بلينكن دول رابطة آسيان على التعاون لمعالجة قضايا مثل الصراعين في غزة وأوكرانيا وبرامج الصواريخ في كوريا الشمالية.

كما دعا وزراء خارجية الرابطة إلى الإسهام في التصدي لتحديات منها "أفعال (بكين) التصعيدية وغير القانونية" في بحر الصين الجنوبي.

ووصف بلينكن أيضاً الحرب الأهلية في ميانمار بأنها "تفطر القلب".

وعلى الرغم من أن بلينكن اختص الصين بالنقد بسبب تحركاتها في بحر الصين الجنوبي ضد الفلبين، حليفة واشنطن، فقد أشاد بكلا البلدين على تمتعهم بالدبلوماسية بعد ساعات من إكمال مانيلا مهمة إعادة إمداد لقواتها في منطقة تطالب بكين أيضاً بالسيادة عليها.

وتوصل الطرفان قبل أيام إلى اتفاق بشأن كيفية إجراء هذه المهمات في جزيرة سكند توماس شول.