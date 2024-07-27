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الرئيس جو بايدن
الرئيس جو بايدن
أميركا وبايدن

خطة يعلنها بايدن قريبا.. هدفها "حصانة" الرؤساء وقضاة المحكمة العليا

صحيفة "بوليتيكو": الرئيس بايدن سيعلن عن خطط لإصلاح المحكمة العليا وتحديد فترات ولاية القضاة والحد من حصانة الرؤساء وبعض المسؤولين

العربية.نت، رويترز
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يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم خطة إصلاحات جذرية للمحكمة العليا، تتضمن تعديلا دستوريا بشأن حصانة الرؤساء والمسؤولين.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" Politico الأميركية، عن شخصين مطلعين، القول إن الرئيس جو بايدن سيعلن عن خطط لإصلاح المحكمة العليا يوم الاثنين، وأضافت أنه من المرجح أن يدعم تحديد فترات ولاية القضاة وقواعد أخلاقية قابلة للتنفيذ.

كان بايدن قال الأسبوع الماضي خلال خطاب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض إنه سيدعو إلى إصلاح المحكمة.

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ومن المتوقع أيضا أن يسعى إلى تعديل دستوري للحد من حصانة الرؤساء وبعض شاغلي المناصب الأخرى، حسبما أوردت صحيفة "بوليتيكو"، وذلك في أعقاب حكم المحكمة العليا في يوليو بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.

وأضاف التقرير أن بايدن سيعلن عن ذلك في تكساس يوم الاثنين وقد تحدث تغييرات على تلك المقترحات المحددة.

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