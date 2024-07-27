في أقوى تراجع لها.. هاريس لا تدعم حظر التكسير الهيدروليكي

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صرح مسؤول في حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس لصحيفة "ذا هيل" يوم الجمعة، أن نائبة الرئيس الأميركي لن تسعى إلى حظر التكسير الهيدروليكي إذا تم انتخابها رئيسة. ويختلف موقف هاريس بعدم دعم حظر التكسير الهيدروليكي عن موقفها عندما كانت تترشح في الدورة الماضية.

وعندما كانت واحدة من العديد من الديمقراطيين الذين يتنافسون على ترشيح الحزب لانتخابات عام 2020، قالت هاريس لشبكة CNN: "لا شك أنني أؤيد حظر التكسير الهيدروليكي".

ومنذ ذلك الوقت، انضمت إلى حملة بايدن وإدارته، ولم يدعم أي منهما حظر التكسير الهيدروليكي.

ومنذ أن أصبحت هاريس المرشحة المرجحة للحزب الديمقراطي بعد انسحاب بايدن من السباق، سلط الجمهوريون، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترامب، الضوء على موقفها في عام 2019.

وقال ترامب لأنصاره هذا الأسبوع خلال تجمع حاشد في شارلوت بولاية نورث كارولينا: "إنها لا تريد التكسير الهيدروليكي. ستدفعون الكثير من المال، وستدفعون الكثير وستقولون: أعيدوا ترامب".

ورد متحدث باسم حملة هاريس، قائلاً: "إن مزاعم ترامب الكاذبة بشأن حظر التكسير الهيدروليكي هي محاولة واضحة لصرف الانتباه عن خططه الخاصة لإثراء المسؤولين التنفيذيين في مجال النفط والغاز على حساب الطبقة المتوسطة".

وقال المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد أقرت إدارة بايدن-هاريس أكبر تشريع على الإطلاق بشأن تغير المناخ، وتحت قيادتهما، أصبحت أميركا الآن تمتلك أعلى إنتاج محلي للطاقة على الإطلاق".

وتابع: "خلقت هذه الإدارة 300 ألف وظيفة في مجال الطاقة، بينما خسر ترامب ما يقرب من مليون وظيفة، ومن شأن مشروعه 2025 أن يلغي التقدم الهائل الذي أحرزناه في السنوات الأربع الماضية".