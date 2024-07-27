نائب ترامب يتراجع عن تصريحات نارية حول "نساء القطط"

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تحدث السيناتور الجمهوري نائب دونالد ترامب، جيه دي فانس، الجمعة، عن العاصفة النارية حول تصريحاته التي عادت إلى الظهور مجددا والتي قال فيها إن البلاد تديرها "سيدات لديهن قطط، وبلا أطفال"، واصفًا إياها بأنها "تعليق ساخر"، وتحول فانس إلى مهاجمة الديمقراطيين باعتبارهم "مناهضين للأسرة".

وقال فانس في برنامج "The Megyn Kelly Show"، وهي المرة الأولى التي يتطرق فيها إلى تصريحاته عام 2021 منذ إعادة تداولها هذا الأسبوع: "أعلم أن وسائل الإعلام تريد مهاجمتي وتريد مني التراجع عن هذه التصريحات، لكن النقطة البسيطة التي طرحتها هي أن إنجاب الأطفال يغير منظورك بطريقة عميقة جدًا".

وتابع: "هناك نقطة أعمق هنا. إنها ليست انتقادًا للأشخاص الذين ليس لديهم أطفال. لقد قلت صراحةً في تعليقاتي - على الرغم من حقيقة أن وسائل الإعلام كذبت بشأن هذا - أن هذا لا يتعلق بانتقاد الأشخاص الذين لم ينجبوا أطفالًا لأسباب مختلفة، هذا يتعلق بانتقاد الحزب الديمقراطي لأنه أصبح معاديًا للأسرة والأطفال".

وأضاف: "لقد أصبحوا مناهضين للأسرة والأطفال ، وأنا فخور بالدفاع عن الآباء. وآمل أن يدرك الآباء أنني رجل يريد القتال من أجلهم، ولا أعتقد أنه يجب علينا التراجع. أعتقد أنه يجب أن نكون صادقين بشأن المشكلة".

وقال فانس إن الحكومة يجب أن تسهل على الأسر إنجاب الأطفال، وإن أماكن العمل يجب أن تكون أكثر استيعابًا للأمهات والآباء العاملين.

كما أوضح أنه لا يعارض التلقيح الصناعي لمن يعانون من مشاكل الخصوبة، لكنه علق: "يتعين علينا حماية حقوق المستشفيات المسيحية في العمل بالطريقة التي تريدها".

وتعرض فانس لانتقادات شديدة في الأيام الأخيرة بسبب التعليقات التي أدلى بها في عام 2021 عندما كان يخوض حملة للحصول على مقعد في مجلس الشيوخ في ولاية أوهايو.

وقال لمذيع قناة "فوكس نيو"ز آنذاك، تاكر كارلسون، إن البلاد تديرها "مجموعة من السيدات لديهن قطط، وبلا أطفال، يشعرن بالتعاسة في حياتهن، ويرغبن بجعل البلاد بائسة أيضًا".