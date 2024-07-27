نيويورك تتجه لاستخدام الذكاء الاصطناعي لحظر الأسلحة بالمترو

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تتجه مدينة نيويورك لاستخدام أجهزة مسح تعمل بالذكاء الاصطناعي في محاولة جديدة لإبعاد الأسلحة عن مترو الأنفاق، لكن البرنامج التجريبي الذي تم إطلاقه يوم الجمعة قوبل بالفعل بالتشكك من الركاب وتهديد بدعوى قضائية من قبل دعاة الحريات المدنية الذين قالوا إن عمليات التفتيش غير دستورية.

عرض ماسح إيفولف - وهو كاشف أسلحة أنيق المظهر يستخدم الذكاء الاصطناعي لتفتيش الركاب بحثاً عن الأسلحة النارية والبيضاء - في محطة مترو أنفاق مانهاتن السفلى حيث أعلن عمدة المدينة إريك آدامز عن تجربة تستمر 30 يوماً.

وقال آدامز في مركز فولتون بالقرب من مركز التجارة العالمي: "هذه تقنية جيدة. هل الأفضل ألا نضطر إلى الخضوع للمسح؟ نعم.. ولكن إذا تحدثت إلى راكب مترو الأنفاق العادي، فسوف يقول إنه لا يريد وجود أسلحة في نظام مترو الأنفاق الخاص به، وإذا كان هذا يعني استخدام الماسحات الضوئية، فيجب إحضار الماسحات الضوئية". وأكد آدمز، الذي يصف نفسه بأنه "مهووس بالتكنولوجيا"، أن أجهزة المسح الضوئي لا تزال في مرحلة تجريبية.









تجربة ماسح إيفولف في أحد محطات المترو في نيويورك تجربة ماسح إيفولف في أحد محطات المترو في نيويورك تجربة ماسح إيفولف في أحد محطات المترو في نيويورك تجربة ماسح إيفولف في أحد محطات المترو في نيويورك تجربة ماسح إيفولف في أحد محطات المترو في نيويورك

وسيتم نشر الآلات، التي تستخدم بالفعل في ملاعب البيسبول وغيرها من الأماكن، في عدد صغير من المحطات ولن يُطلب من سوى جزء ضئيل من الركاب المرور عبرها.

ولم تبرم المدينة عقداً مع شركة إيفولف، وقال آدمز إن الشركات الأخرى رحبت بتقديم ابتكاراتها الخاصة في مجال الكشف عن الأسلحة.

وتتميز أجهزة المسح الضوئي، التي يبلغ ارتفاعها حوالي 1.8 متر، بشعار إدارة شرطة المدينة وشاشة عرض ضوئية متعددة الألوان. وعندما يتم اكتشاف سلاح، يتم إرسال تنبيه إلى جهاز لوحي يراقبه اثنان من ضباط شرطة نيويورك.

زلا يُفترض أن ينبه النظام إلى العناصر اليومية، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة - على الرغم من إرسال إخفاقات ظهرت الجمعة حيث تم إرسال تحذير للشرطة بسبب "حقيبة آيباد".

وأثارت أجهزة المسح الضوئي احتجاجات فورية من دعاة الحريات المدنية. وقال اتحاد الحريات المدنية في نيويورك وجمعية المساعدة القانونية إنهما سيقاضيان المدينة إذا تم طرح هذه التكنولوجيا على نطاق واسع، زاعمين أن عمليات التفتيش تنتهك الحقوق الدستورية للركاب.