هاريس تجري اتصالاً بالفيديو مع.. 160 ألف "امرأة بيضاء"

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انضم أكثر من 160 ألف امرأة من ذوات البشرة البيضاء إلى مكالمة عبر تطبيق زووم مساء الخميس لحشد التأييد لكاملا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي المتوقعة لخوض انتخابات الرئاسة.

وكانت هذه الفئة من الناخبات أيدن المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية السابقة.

ونظمت مكالمة الفيديو الناشطة شانون واتس مؤسسة مجموعة "مومز ديماند أكشن" (أمهات يطالبن بالتحرك) للتوعية من مخاطر السلاح في أميركا والتي تضم 10 ملايين عضو.

وشارك في المكالمة ناشطات ومدونات والمغنية بينك وناخبات أخريات. وقالت كثيرات منهن إنهن نادمات على عدم بذل ما في وسعهن قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016 للحيلولة دون وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وبعد إعلان الرئيس جو بايدن يوم الأحد أنه سينسحب من السابق الرئاسي، يجري تنظيم سلسلة من مكالمات الفيديو على عجل لدعم ترشح هاريس لانتخابات نوفمبر 2024.

وبعد ساعات من إعلان الانسحاب، انضم أكثر من 40 ألف امرأة إلى مكالمة عبر تطبيق زووم موجهة إلى النساء ذوات البشرة السمراء. واجتذبت مكالمة أخرى موجهة للرجال ذوي البشرة السمراء يوم الاثنين حوالي 50 ألف رجل. وكانت هناك مكالمات أخرى منفصلة للنساء من جنوب آسيا والرجال ذوي البشرة البيضاء وغيرها من فئات المجتمع الأميركي.

وقالت واتس إن الهدف هو "ضمان استخدام قوتنا الاقتصادية والسياسية لدعم انتخاب كاملا هاريس.. لقد أخفقت النساء البيضاوات مراراً عند التصويت لمرشح رئاسي".

وأظهرت بيانات مركز بيو للأبحاث أنه في انتخابات 2016، حصول ترامب على تأييد 47% من النساء البيضاوات مقابل 45% لهيلاري كلينتون. وفي انتخابات 2020، ارتفعت نسبة تأييد النساء البيضاوات لترامب إلى 53%.

وفي المكالمة التي جرت الخميس الموجهة للنساء البيضاوات، ناقشت المشاركات استراتيجيات من بينها التواصل مع مجموعات الأصدقاء وجمع التبرعات والتصدي للمعلومات المضللة.