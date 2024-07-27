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ترامب وكامالا هاريس - خاص العربية.نت
ترامب وهاريس
الانتخابات الأميركية

هاريس تقلص الفارق مع ترامب.. والأخير يعود إلى موقع محاولة اغتياله

كان ترامب يتقدم بفارق 6 نقاط مئوية في استطلاع سابق من هذا الشهر على الرئيس جو بايدن الذي انسحب من السباق الرئاسي

واشنطن - رويترز، بندر الدوشي
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أظهر استطلاع رأي لصحيفة "وول ستريت جورنال" نُشر، الجمعة، أن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، يتقدم بفارق نقطتين مئويتين على كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي المرشحة المحتملة عن الحزب الديمقراطي.

وكان ترامب يتقدم بفارق 6 نقاط مئوية في استطلاع سابق من هذا الشهر على الرئيس جو بايدن الذي انسحب من السباق الرئاسي.

ويتقدم ترامب على هاريس بنسبة 49 في المئة مقابل 47 في المئة، وفقا لاستطلاع الرأي الذي شارك فيه ألف ناخب مسجل بهامش خطأ يزيد أو ينقص 3.1 نقطة مئوية.

ورصد الاستطلاع ارتفاع الدعم لهاريس بين الناخبين غير البيض وزيادة كبيرة في الحماس للحملة بين الديمقراطيين.

وأظهر الناخبون السود واللاتينيون والشباب دعمًا أكبر لهاريس مقارنة بما أظهروه لبايدن في استطلاع أجرته "وول ستريت جورنال" عقب أداء بايدن الكارثي في مناظرة 27 يونيو مع ترامب.

وقطعت هاريس خطوات واسعة في إعادة تجميع التحالف الذي وضع بايدن في البيت الأبيض في عام 2020، وهو التحالف الذي كان ينهار تحت ضغط القلق بشأن قوته البدنية والعقلية.

وفي تطور آخر، قال ترامب، الجمعة، إنه سيعقد قريبا تجمعا انتخابيا آخر في بتلر بولاية بنسلفانيا، وهي البلدة التي أطلق فيها مسلح النار عليه وأصابه أثناء تجمع انتخابي قبل نحو أسبوعين.

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وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "سأعود إلى بتلر بولاية بنسلفانيا لحضور تجمع انتخابي كبير وجميل".

ولم يحدد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية موعد التجمع لكنه قال: "ترقبوا" التفاصيل.

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