"النصر الكامل".. هدية نتنياهو لترامب تثير موجة جدل واسعة في إسرائيل
ونشر نتنياهو على منصة "إكس" صورة جمعته بترامب، وهو يقدم له القبعة في منتجع الرئيس الأميركي السابق بولاية فلوريدا
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أثارت هدية قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي عن الجمهوريين دونالد ترامب، موجة جدل في إسرائيل.
فقد قدم نتنياهو الجمعة لترامب قبعة كتبت عليها عبارة "النصر الكامل"، في إشارة إلى الحرب ضد حركة حماس في غزة، وهي عبارة يستخدمها نتنياهو في كل خطابته، متوعدا "بتدمير حماس" بعد هجوم السابع من أكتوبر الماضي.
שבת שלום 🇮🇱🇺🇸 @realDonaldTrump pic.twitter.com/37BhM5HgYS— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 26, 2024
ونشر نتنياهو على منصة "إكس" صورة جمعته بترامب، وهو يقدم له القبعة في منتجع الرئيس الأميركي السابق بولاية فلوريدا.
وأثارت القبعة ضجة على مواقع التواصل بعد أن تم تصوير رئيس الوزراء بجوارها مع زوجته سارة في غرفة اجتماعات بـ "طائرة الرئاسة الإسرائيلية"، في طريقهما إلى واشنطن.
وبحسب "تايمز أوف إسرائيل" فقد حذفت هذه الصورة من القنوات الرسمية بعد تأكيدات بأن القبعة مرتبطة بحملة تسويقية يديرها مذيع تلفزيوني في القناة 14، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
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