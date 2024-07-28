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حريق كاليفورنيا
من حرائق الغابات في كاليفورنيا (أ ف ب)

أجبر 4000 على الإخلاء.. حريق كاليفورنيا قد يصبح الأضخم في تاريخ الولاية

تشيكو، كاليفورنيا (الولايات المتحدة)- (أ ف ب)
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أعلنت السلطات الأميركية أنّ الحريق المستعر شمالي كاليفورنيا منذ ثلاثة أيام أصبح أحد أكبر الحرائق المسجّلة على الإطلاق في تاريخ هذه الولاية الواقعة غربي الولايات المتحدة.

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وقالت وكالة "كال فاير" التابعة للولاية إنّ حريق "بارك فاير" - أشد حرائق الغابات التي تضرب كاليفورنيا هذا الصيف - التهم ما يقرب من 142 ألف هكتار بحلول وقت متأخر من صباح السبت، ليصبح بذلك سابع أكبر حريق في تاريخ هذه الولاية.

والحريق الذي أجبر أكثر من 4000 شخص على إخلاء منازلهم اندلع في منطقة ريفية وجبلية بالقرب من بلدة تشيكو الصغيرة، وقع على بُعد حوالي 145 كيلومتراُ شمال سكرامنتو، عاصمة الولاية.

حرائق الغابات في كاليفورنيا (أ ف ب)
حرائق الغابات في كاليفورنيا (أ ف ب)

فشل السيطرة على الحريق

وأضافت الوكالة أنّ "الظروف القاسية لهذا الحريق لا تزال تمثّل تحدّياً لعناصر الإطفاء. في الوقت الحالي، لم تتمّ السيطرة عليه سوى بنسبة 0% فقط"، على الرغم من جهود حوالي 2500 شخص وأكثر من عشر مروحيات وعدد من الطائرات.

ويتمدّد الحريق بسرعة رجل يمشي، في منطقة ريفية تقع على بعد ثلاث ساعات بالسيارة شمال شرق سان فرانسيسكو.

الحريق التهم ما يقرب من 142 ألف هكتار (أ ف ب)
الحريق التهم ما يقرب من 142 ألف هكتار (أ ف ب)

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم مساء الجمعة حالة الطوارئ في مقاطعتين مهددتين بالحرائق، بهدف تسريع إجراءات السلطات.

وتقع بلدة تشيكو على بعد نحو 20 كلم إلى الغرب من بلدة بارادايز التي دمّرها في العام 2018 حريق غابات قضى فيه 85 شخصا، وكان الحريق الأكثر حصدا للأرواح في تاريخ كاليفورنيا. والمنطقة حاليا في حالة تأهب ويستعد سكانها لأي احتمال.

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