ترامب يهاجم هاريس: أنافس شخصاً محدود الذكاء

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وصف الرئيس الأميركي السابق المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، مستوى ذكاء منافسته في السباق الانتخابي نائبة الرئيس الأميركي المرشحة المحتملة للحزب الديمقراطي عن انتخابات الرئاسة الأميركية، كامالا هاريس، بأنه منخفض للغاية.

وقال ترامب، متحدثا في مؤتمر بيتكوين 2024: "هناك أشخاص يملكون معدلات ذكاء عالية، أنا في سباق ضد شخص بمعدل ذكاء منخفض (يقصد هاريس)".

في أول تجمع انتخابي بعد انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من السباق الرئاسي، شن ترامب هجوما، الأربعاء الماضي، على هاريس.

وقال من ولاية نورث كارولينا إن هاريس "أكثر سياسية ليبرالية متطرفة ستدمر بلادنا"، مشيرا إلى أنه سيهزمها في الانتخابات الأميركية.

وتابع: "هاريس لا تدرك الدمار الذي خلفته في أميركا"، مضيفاً أنها أسوأ من بايدن بكثير.

وحذر ترامب من أن "هاريس ستقوم بزيادة الضرائب"، مؤكداً أنها كذبت بشأن صحة بايدن العقلية.

وفي تصريحات سابقة، هاجمت هاريس أيضا منافسها الجمهوري، ترامب، بضراوة، وقالت من داخل مقر حملتها الانتخابية إن "ترامب يريد إعادة أميركا للوراء، ونحن نريد المضي نحو المستقبل".

وتناولت الاتهامات الموجهة لترامب، وقالت إنه "مُدان من قبل هيئة محلفين"، وإنها "حاكمت أشخاصاً مثله" أثناء عملها في الادعاء العام.

واتهمت ترامب بأن مشروعه سيدمر الطبقة الوسطى، التي تسعى حملتها للحفاظ عليها.

وذكرت أن حملتها لا تتعلق بترامب، ولكنها تتركز حول مستقبل أميركا، مشيرة إلى أنها ستعرض سجلها في مواجهة سجل ترامب.