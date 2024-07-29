مفاجآت محاولة اغتيال ترامب تتوالى.. رصد المسلح قبل أكثر من ساعة

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فيما لا تزال محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب محط اهتمام الولايات المتحدة والعالم أجمع مع استمرار التحقيقات، كشف FBI مفاجآت جديدة.

فقد أفاد مسؤول في مكتب التحقيقات الاتحادي الاثنين أن الشرطة رصدت الشاب الذي حاول اغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري قبل أكثر من ساعة من إطلاقه النار يوم 13 يوليو والتقطت صورة له لمشاركتها مع ضباط آخرين.

وقال الضابط الخاص المسؤول عن المكتب في بيتسبرغ، كيفن روجيك، خلال إفادة صحافية عن محاولة الاغتيال، إن "أفراد إنفاذ القانون حددوا مطلق النار على أنه شخص مشتبه به"، وفق رويترز.

جهاز لتحديد المدى

كما أضاف أن ضابطاً محلياً التقط صورة للمسلح توماس كروكس وأرسلها لمسؤولين آخرين في إنفاذ القانون بمسرح الواقعة خلال تجمع انتخابي لترامب في ولاية بنسلفانيا ذلك اليوم.

كذلك أردف أنه بعد نحو 30 دقيقة، رأى أفراد من فرق التدخل السريع كروكس يستخدم جهازاً لتحديد المدى ويتصفح مواقع أخبار.

وختم قائلاً إن كروكس شوهد وهو يحمل حقيبة ظهر في نحو الساعة 5:56 مساء، أي قبل أقل من 20 دقيقة من وقوع إطلاق النار، وفي الساعة 6:08 مساء التقطته كاميرا شرطي وهو يمشي على سطح البناية التي أطلق النار من عليها في النهاية.

الدافع مجهول حتى الآن

من جهتهم صرح مسؤولون بالمكتب خلال الإفادة الاثنين إنهم لم يحددوا بعد دافع كروكس البالغ 20 عاماً والذي قُتل برصاص أحد ضباط الخدمة السرية بعد أن أطلق النار صوب ترامب.

لكنهم بينوا أنه أجرى عمليات بحث عبر الإنترنت عن حوادث إطلاق نار جماعي سابقة، وعن أجهزة متفجرة بدائية الصنع ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو في مايو.

جون إف.كينيدي

والأربعاء الفائت، قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريس راي للمشرعين، إن الرجل الذي حاول قتل ترامب أجرى بحثاً على الإنترنت عن كيفية اغتيال لي هارفي أوزوالد للرئيس السابق جون إف.كينيدي.

كما أوضح، في شهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب، أن توماس كروكس "ركز بشدة على الرئيس ترامب وتجمعه الانتخابي" منذ السادس من يوليو تقريباً.

حلّق بطائرة بدون طيار!

إلى ذلك أضاف أن مطلق النار حلّق بطائرة بدون طيار في المنطقة القريبة من التجمع قبل ساعتين فقط من صعود ترامب على المنصة في مدينة بتلر بولاية بنسلفانيا.

كما أردف قائلاً: "حوالي الساعة الرابعة عصراً"، كان كروكس "يحلّق بالطائرة بدون طيار قرب منطقة التجمع"، على بعد 200 ياردة تقريباً من المنصة، حسب شبكة "سي إن إن".

وحلقت الطائرة بدون طيار لمدة 11 دقيقة تقريباً، ويعتقد المحققون أن مطلق النار كان يشاهد بثاً مباشراً من المسيرة على هاتفه.

متفجرتان في سيارته وواحدة في منزله

وكانت "سي إن إن" قد ذكرت سابقاً أنه تم العثور على طائرة بدون طيار في سيارة مطلق النار.

كذلك صرح راي أنه كان لدى كروكس متفجرتان في سيارته وقت إطلاق النار وواحدة في منزله، لكن من المحتمل أنه لم يستطع تفجيرها من السطح حيث قُتل.

إصابة في الأذن اليمنى

يذكر أن ترامب كان نجا من محاولة اغتيال بعدما أطلق شاب النار عليه خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا يوم 13 يوليو، ما أدى إلى إصابته في الأذن اليمنى ومقتل أحد الحاضرين.

وحدد FBI هوية مطلق النار على أنه "توماس ماثيو كروكس من بيثيل في بنسلفانيا".