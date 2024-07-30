تغيير ألوان طائرة الرئاسة.. رغبة أفلتت من ترامب قد يحققها إذا فاز في الانتخابات

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إذا عاد دونالد ترامب إلى الرئاسة، فسوف تكون لديه فرصة أخرى لتحقيق هدف أفلت منه في المرة السابقة وهو تغيير ألوان طائرة الرئاسة إلى الألوان المحبوبة له الأحمر والأبيض والأزرق الداكن.

ومن المرجح أن يفعل ذلك على الرغم من أن استبدال التصميم التقليدي الأزرق الفاتح والأبيض بالتصميم المفضل لدى ترامب سيكون معقدًا ومكلفًا وفقا لموقع بوليتكو الأميركي.

ويقول مسؤول كبير سابق في البيت الأبيض لترامب لا يزال قريبًا من الهدف وسيكون من الطبيعي تمامًا أن يصر الرئيس السابق على استخدام الألوان المفضلة لديه على الطائرات. وقال المسؤول السابق، سيفعلها"بالتأكيد 100 في المائة".

ولا تزال القوات الجوية تعدل طائرتين من طراز بوينغ 747-8 لتحل محل الطائرة الحالية، ومن المقرر تسليم الطائرتين في عامي 2026 و2027، بعد سنوات من التأخير وتجاوز الميزانية بكثير.

وعندما تصل، ستكون بالطلاء التقليدي الأبيض والأزرق الفاتح الذي زين الطائرات الرئاسية منذ إدارة كينيدي.

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ولكن وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على البرنامج، لا يزال هناك وقت لترامب لإعادة نظام الألوان إلى لوحته المفضلة، على غرار النمط الموجود بالفعل على طائرته الخاصة.

وفي عام 2019، أخبر الرئيس آنذاك مقدم برنامج ABC جورج ستيفانوبولوس أنه يريد هز النمط التقليدي بتصميم صنعه بنفسه.

وقال ترامب في ذلك الوقت وهو يحمل نماذج مصغرة للطائرة الرئاسية التي كان من المفترض أن يتم تسليمها هذا العام: "هذه الطائرة الرئاسية الجديدة ، أنا أفعل ذلك من أجل رؤساء آخرين، وليس من أجلي".

وبعد أن ذكرت بوليتيكو في عام 2022 أن الألوان المفضلة لترامب ستؤدي إلى إصلاحات تصميمية باهظة الثمن، ألغى البيت الأبيض في عهد بايدن الخطة وأعاد الطلاء التقليدي.

وقال المصدر المطلع على تفكير ترامب إنه يتوقع منه تغيير الألوان مرة أخرى بسبب مدى فخر الرئيس السابق بتغيير التصميم.

وأضاف: "كان النموذج على طاولة القهوة في المكتب البيضاوي وأشار إليه عدة مرات للزوار الأجانب والمحليين وكان يعتقد أنه يمثل أميركا أكثر ويمثل القوة، الأحمر والأبيض والأزرق".

وفي مرحلة ما بعد أن أعلن ترامب أنه سيغير الألوان في عام 2019، قررت بوينغ أن الطلاء الأزرق الداكن على الجانب السفلي من الطائرة ومحركاتها من المرجح أن يساهم في ارتفاع درجات الحرارة المفرطة، وهي مشكلة من المرجح أن تضطر بوينغ إلى دفع ثمنها من جيبها لإصلاحها.

وقال الأشخاص الثلاثة المطلعون على التغييرات إن اللون الداكن سيتطلب على وجه التحديد تعديلات لتبريد بعض الأجزاء.

وقالت المصادر إن تغيير مخطط الألوان حتى الآن في هذه العملية قد يتطلب المزيد من العمل الهندسي، وملايين الدولارات من التكاليف الإضافية، والمزيد من التأخير.