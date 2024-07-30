مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
روي كوبر( أب)
حاكم ولاية كارولينا الشمالية روي كوبر
الانتخابات الأميركية

حاكم نورث كارولينا يرفض خوض الانتخابات الأميركية كنائب لكامالا هاريس

يعتبر كوبر، أقدم مرشح قيد النظر، كان لديه العلاقة الأطول مع هاريس

العربية.نت - وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أخرج حاكم ولاية كارولينا الشمالية روي كوبر نفسه من اعتبار كونه مرشحا كنائب للرئيس الأميركي المحتمل كامالا هاريس، وفقًا لمصدرين مطلعين على المناقشات نقلت عنهم وسائل إعلام أميركية.

ويُقال إن كوبر، الذي يُنظر إليه على أنه أحد كبار المتنافسين على هذا الدور، أعرب عن قلقه بشأن خوض عملية الرهان على منصب نائب الرئيس في سن 67 عامًا.

كما كان هناك قلق بين بعض الديمقراطيين بشأن مارك روبنسون، الجمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية. نائب الحاكم، الذي يقول دستور الولاية إنه سيؤدي واجبات الحاكم في حالة غيابه.

ويعتبر هذا التطور هو أحدث علامة على أن البحث دخل مرحلة جديدة، وفقا لشخصين مطلعين على الأمر حسب "سي إن إن".

ويعتبر كوبر، أقدم مرشح قيد النظر، كان لديه العلاقة الأطول مع هاريس.

ترمب يكثف هجومه على هاريس ويشكو الاهتمام الإعلامي بمنافسته فيديو العربية ترمب يكثف هجومه على هاريس ويشكو الاهتمام الإعلامي بمنافسته
حرب انتقادات لاذعة بين ترمب وهاريس تعود للواجهة فيديو العربية حرب انتقادات لاذعة بين ترمب وهاريس تعود للواجهة

لكن المصادر قالت إن عمره يعتقد أنه يتعارض مع سعي هاريس للحصول على تذكرة قوية وأصغر سنا.

وقالت المصادر إن الاقتراع والأبحاث جارية لكبار المتنافسين الآخرين، بما في ذلك حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، والسيناتور مارك كيلي من ولاية أريزونا.

ويمكن أن يصدر القرار في غضون الأسبوع، ولكن من المتوقع قبل 7 أغسطس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
دراسة علمية تكشف 14 عاملا يسهم في زيادة خطر الإصابة بالخرف دراسة علمية تكشف 14 عاملا يسهم في زيادة خطر الإصابة بالخرف
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط