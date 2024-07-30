لأول مرة.. ترامب يقوم بحملة إعلانية ضخمة ضد هاريس في الولايات المتأرجحة

1 دقيقة للقراءة

أنفقت حملة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حوالي 12 مليون دولار على الإعلانات لعرضها في الولايات المتأرجحة الرئيسية حتى 12 أغسطس، وفقًا لبيانات من شركة التتبع AdImpact.

وتعتبر الخطوة أول عملية شراء إعلانية كبيرة لحملة ترامب منذ أن أصبحت نائبة الرئيس كامالا هاريس المرشحة الرئاسية الديمقراطية فعليًا.

ويبدو أيضًا أن هذا هو أكبر حجز إعلان لحملة ترامب منذ الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري.

شركات تبيع أحذية رياضية تحمل صورة ترامب مع خطوط دم بـ299 دولارا

وتستهدف الإعلانات، التي من المقرر أن يبدأ بثها يوم الثلاثاء، الولايات المتأرجحة الرئيسية وهي أريزونا وبنسلفانيا وويسكونسن ونيفادا وجورجيا وميشيغان، وفقًا لشركة AdImpact.

وتأتي الإعلانات في الوقت الذي تحاول فيه حملة ترامب تعطيل زخم حملة هاريس حيث تجمع الحزب الديمقراطي حولها بعد قرار الرئيس بايدن المفاجئ بمغادرة السباق.

وقامت الجماعات الجمهورية بترويج إعلانات تهاجم هاريس بعد دخولها السباق، وربطها بسياسات الهجرة التي تنتهجها الإدارة، وفقًا لتقارير Punchbowl News.

وتجنبت حملة ترامب إلى حد كبير إنفاق الأموال على الإعلانات خلال الأشهر القليلة الماضية، على الرغم من أن المجموعات الخارجية ولجان العمل السياسي المتحالفة مع الرئيس السابق أنفقت نيابة عن الحملة.

وتنفق شركة ماغا MAGA Inc، وهي لجنة العمل السياسي الكبرى المتحالفة مع ترامب، الملايين على إعلانات الهجوم على هاريس في ولايات ساحة المعركة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفقًا لبوليتيكو.

وقامت المجموعات الخارجية أيضًا بتغطية مكثفة للراديو لهاريس في الأيام التي تلت دخولها السباق.

وعلى الرغم من أن حملة هاريس لم تحجز بعد أي إعلان، إلا أن المجموعات الخارجية، بما في ذلك أميركان بريدج وفيوتشر فوروارد، أنفقت الملايين على الإعلانات المؤيدة لهاريس.