متنبئ انتخابي شهير يسمي الفائز لو جرت الانتخابات الأميركية اليوم

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لو جرت الانتخابات الرئاسية الأميركية اليوم، فسيفتح البيت الأبيض أبوابه لكامالا هاريس بعد مواجهة افتراضية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقا لحسابات متنبئ انتخابي أميركي شهير، أصاب بفوز آخر 10 رؤساء، بدءا من 1984 إلى الرئيس بايدن حاليا، هو المؤرخ Allan Lichtman الذي طوّر صيغة للوجستيات يستخدمها للتنبؤ بنتائج الانتخابات الرئاسية، وأثبتت صحتها في معظم الحالات.

وتتكون الصيغة التي سماها "مفاتيح البيت الأبيض" من 13 سؤالا صحيحا أو خاطئا، تشكل مؤشرا قويا على من ستتم تسميته رئيسا في نوفمبر المقبل، حيث يتم طرح كل سؤال حول المرشحين المتنافسين، فإذا كان "صحيحا" يتم منحهما "مفتاحا"، وإذا كان "خاطئا" يحصل منافسهما على النقطة، ثم إذا حصل مرشح أحد الحزبين على 6 مفاتيح أو أكثر، يكون الفائز المتوقع.





في بداية الدورة، تم تسليم الديمقراطيين "مفتاحا" تلقائيا بسبب شغل الرئيس بايدن لمنصبه، إلا أن الاقتراع شهد منذ ذلك الحين تحولا كبيرا، بحسب ما تلخص "العربية.نت" تقريرا نشره أمس موقع شبكة FoxNews التلفزيونية الأميركية. أما المفاتيح التي صنعها ليختمان الذي توقع في 2016 فوز ترامب، وبعده بايدن، فهي:

- تفويض الحزب

- المنافسة

- شغل المنصب

- حزب ثالث

- اقتصاد قصير الأجل

- اقتصاد طويل الأجل

- تغيير السياسة

- الاضطرابات الاجتماعية

- الفضيحة

- الفشل الأجنبي/العسكري

- النجاح الأجنبي/العسكري

- كاريزما الرئيس الحالي

- كاريزما المنافس

ويحمل الديمقراطيون، مع كون هاريس المرشح المحتمل، حاليا 6 من المفاتيح الثلاثة عشر، وفقا لتوقعات ليختمان. وتشمل هذه المنافسة الأولية، والاقتصاد قصير الأجل، والاقتصاد طويل الأجل، وتغيير السياسة، وعدم وجود فضيحة، وعدم وجود كاريزما لدى المنافس، فيما يحمل الجمهوريون 3 مفاتيح: الفوز في 2022 بأغلبية مجلس النواب بانتخابات التجديد النصفي، وعدم سعي الرئيس الحالي لإعادة انتخابه، وافتقار الرئيس الحالي لكاريزما.

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لكي تخسر هاريس

وبينما لا يزال هناك 4 مفاتيح أخرى لم يتم توزيعها بعد، تتضمن المفاتيح المتبقية. عامل الحزب الثالث، والذي يقول ليختمان إنه جدير بالملاحظة نظرا لمكانة المرشح المستقل Robert F. Kennedy Jr بالسباق، علما أن المفاتيح لا تزال في الهواء أيضا، لعدم وجود "اضطرابات اجتماعية"، فضلا عن "الفشل العسكري الأجنبي" و"النجاح العسكري الأجنبي". وإذا خسر الديمقراطيون 3 مفاتيح أخرى، فسيكونون "الخاسرين" المتوقعين، وفقا لصيغة المتنبئ الانتخابي.

ولم يقم ليختمان، البالغ 77 عاما، بتوقع نهائي بعد للانتخابات المقبلة، لكنه عبّر لقناة News Nation التلفزيونية الأميركية عن اعتقاده بأن "الكثير من الأمور (لدى الديمقراطيين) يجب أن تسوء لكي تخسر هاريس" لكنه وعد بالكشف عن توقعاته لهذه الدورة بعد أن يختار الديمقراطيون مرشحهم في أغسطس المقبل، وهي هاريس على الأرجح.