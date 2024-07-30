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FILE - Vice President Kamala Harris waves as she departs after speaking at the Tribal Nations Summit in the South Court Auditorium on the White House campus, Nov. 16, 2021, in Washington. Harris has been the White House's first line of defense after President Joe Biden's faltering performance in last week's debate with Donald Trump. (AP Photo/Patrick Semansky, File)
كامالا هاريس
الانتخابات الأميركية

نائب ترامب يصف دخول هاريس سباق الرئاسة بأنه "ضربة مباغتة"

صحيفة "واشنطن بوست" حصلت على تسجيل صوتي يقول فيه جي دي فانس لمانحين إن "هاريس لا تحمل الأعباء الشخصية والسياسية نفسها مثل جو بايدن"

العربية.نت – وكالات
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قال جي دي فانس، مرشح دونالد ترامب لمنصب نائب الرئيس، إن دخول كامالا هاريس السباق إلى البيت الأبيض بعد انسحاب جو بايدن كان "ضربة مباغتة"، وفق ما جاء في تسجيل حصلت عليه صحيفة "واشنطن بوست".

وقال جي دي فانس لمانحين التقاهم قبل أيام، بحسب الصحيفة الأميركية: "شعرنا جميعاً بأن الأمر يشبه إلى حد ما ضربة مباغتة". وهي تصريحات تتناقض مع الرسائل العامة لحملته لكنها تكشف عن إرباكات في سباق أُعِّد على أساس المواجهة بين ترامب وبايدن.

وأصرت حملة فانس-ترامب على أن دخول نائبة الرئيس الديمقراطي لن يقلب استراتيجيتها، وأن هاريس تتحمل مسؤولية سياسات رئيسها بايدن.

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وقال كبير مستشاري ترامب جيسون ميلر لوكالة "فرانس برس" في المؤتمر الوطني الجمهوري في وقت سابق من هذا الشهر، حين كانت التكهنات بانسحاب بايدن قوية، "لم يتغير شيء بشكل أساسي. سواء كان جو بايدن أو كامالا هاريس، أو أي ديمقراطي ليبرالي متطرف آخر، فإنهم جميعاً يتقاسمون المسؤولية عن الفشل الذي دمر اقتصادنا وخرب حدودنا".

لكن فانس قال إن "هاريس لا تحمل الأعباء الشخصية والسياسية نفسها مثل جو بايدن، لأنه مهما يمكن أن نقول، فهي أصغر سناً بكثير. ومن الواضح أنها لا تواجه الصعوبات نفسها".

وبرزت هاريس كمرشحة عن الحزب الديمقراطي بعد قرار بايدن البالغ 81 عاماً الانسحاب من خوض الانتخابات الرئاسية خشية من المشكلات التي قد تنجم عن تقدمه في العمر.

ولم يترك ذلك الكثير من الوقت للديمقراطيين لتنسيق حملتهم للانتخابات المقررة في 5 نوفمبر. لكن دخولها أثار أيضاً حماسة بين شريحة كبيرة من الناخبين الذين سئموا من السجال المكرر بين بايدن وترامب، كما يسلط الضوء على أن ترامب البالغ 78 عاماً، والمعرض أيضاً لارتكاب هفوات في خطاباته المتقطعة والمربكة، هو أكبر المرشحين الرئاسيين الأميركيين سناً على الإطلاق.

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