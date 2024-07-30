هاريس تعلن عن نائبها قريباً جداً قبيل جولة مشتركة في الولايات المتأرجحة

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تخطط نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، المرشحة الرئاسية الديمقراطية المحتملة، للقيام بجولة في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل مع نائبها الذي لم يتم اختياره بعد، وفقًا لما أكده مصدر مطلع أبلغ صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وأشارت حملة هاريس إلى أن الأخيرة ستختار مرشحها لمنصب نائب الرئيس بحلول 7 أغسطس، ولكن قد يتم الكشف عن اختيارها في وقت قريب.

وتتجه هاريس إلى أتلانتا يوم الثلاثاء لحضور تجمع حاشد. وتسعى حملتها إلى الحشد في جورجيا قبيل انتخابات نوفمبر.

واعتبر حاكم ولاية كارولينا الشمالية روي كوبر، أنه ليس مرشحا لمنصب نائب هاريس، وفقًا لمصدرين مطلعين على المناقشات نقلت عنهما وسائل إعلام أميركية.

ويقال إن كوبر، الذي يُنظر إليه على أنه أحد كبار المتنافسين على هذا الدور، أعرب عن قلقه بشأن المنافسة على منصب نائب الرئيس وهو في سن 67 عامًا.

كما ثار قلق بين بعض الديمقراطيين بشأن الجمهوري مارك روبنسون، نائب حاكم ولاية كارولينا الشمالية، والذي يقول دستور الولاية إنه سيؤدي واجبات الحاكم في حالة غياب كوبر.

ويعتبر هذا التطور أحدث علامة على أن البحث عن نائب هاريس دخل مرحلة جديدة، وفقا لشخصين مطلعين على الأمر نقلت عنهما شبكة "سي إن إن".

وكان كوبر المرشح الأكثر احتمالا لمنصب نائب هاريس نظرا لعلاقته الطويلة مع المرشحة الرئيسية المفترضة للحزب الديمقراطي خلال الانتخابات الرئاسية.