هل تتآمر شركات التكنولوجيا على ترامب؟.. فيسبوك يعترف بالخطأ

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أقرت شركة فيسبوك بأنها حذفت عن طريق الخطأ الصورة الشهيرة للرئيس السابق دونالد ترامب وهو يرفع قبضته في أعقاب محاولة الاغتيال التي وقعت في 13 يوليو/تموز في ولاية بنسلفانيا.

وتم تصنيف المنشور على موقع مارك زوكربيرغ للتواصل الاجتماعي من قبل مستخدم باسم End Wokeness، والذي أظهر المرشح الرئاسي الجمهوري وهو يرفع قبضته في الهواء بتحدٍ بينما يسيل الدم على وجهه، على أنه معلومات مضللة وتم تهديد المستخدم بحذفه من المنصة.

ومع ذلك، اعترف داني ليفر، المتحدث باسم شركة Meta، الشركة الأم لشبكة التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين بأن عملاق التكنولوجيا ارتكب "خطأ".

وكتب ليفر على X ردًا على الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي انتقد فيسبوك لعدم السماح للمستخدمين بمشاركة الصورة: "نعم، كان هذا خطأ". وتابع "تم تطبيق التحقق من الحقائق هذا في البداية على صورة معدلة تظهر عملاء الخدمة السرية يبتسمون، وفي بعض الحالات طبقت أنظمتنا هذا التحقق من الحقائق بشكل غير صحيح على الصورة الحقيقية". وأضاف ليفر أنه "تم إصلاح هذا ونعتذر عن الخطأ".

ولم يرق توضيح المتحدث باسم ميتا Meta لمستخدمي X، بما في ذلك أحد المستخدمين الذي قال: "من المضحك أن "الأخطاء" لا تذهب إلا في اتجاه واحد. إنها مجرد مصادفة، على ما أعتقد". وكتب مستخدم آخر من مستخدمي X: "لا أحد يصدقكم".

وتعرض ميتا لانتقادات من مؤيدي ترامب بعد أن أشار روبوت الدردشة الخاص بالذكاء الاصطناعي، ميتا AI، إلى محاولة الاغتيال على أنها "خيالية" عندما طلب منها تقديم تفاصيل حول الحدث المأساوي.

ونشر مستخدمو X المتعاطفون مع ترامب لقطات شاشة لإجابات Meta AI التي تم تقديمها ردا على المطالبات حول محاولة الاغتيال.

وفي إحدى الحالات، حصل الروبوت على تاريخ الحدث بشكل خاطئ. وفي حالة أخرى، أجاب على السؤال بشكل صحيح، لكنه أعطى ردا مقتضبا، وعندما تتحدث عن حملة نائبة الرئيس كمالا هاريس، جعل الأمر يبدو كما لو كان عملاق التكنولوجيا متحيزا لصالح الديمقراطيين.

ورد المتحدث الرسمي بالقول نحن نعلم أن الناس كانوا يرون المعلومات غير كاملة أو غير متسقة أو قديمة حول هذا الموضوع. نحن بصدد تنفيذ إصلاح لتوفير المزيد من الردود الحديثة على الاستفسارات، ومن الممكن أن يستمر الناس في رؤية ردود غير دقيقة في هذه القضية.

وتعرضت شركة غوغل أيضًا لانتقادات شديدة بعد أن أشار المستخدمون إلى أن وظيفة "الإكمال التلقائي" في محرك البحث الخاص بها فشلت في توليد نتائج لمحاولة اغتيال ترامب عندما طُلب منهم ذلك. وقال متحدث باسم غوغل إنه لم يتم اتخاذ "إجراء يدوي بشأن هذه التوقعات"، وأن أنظمتها تتضمن "حماية" ضد تنبؤات الإكمال التلقائي "المرتبطة بالعنف السياسي".

وقال المتحدث: "نحن نعمل على التحسينات لضمان تحديث أنظمتنا بشكل أكبر. بالطبع، يعد الإكمال التلقائي مجرد أداة لمساعدة الأشخاص على توفير الوقت، ولا يزال بإمكانهم البحث عن أي شيء يريدونه".

وفي أعقاب هذا الفعل الرهيب، لجأ الناس إلى غوغل للعثور على معلومات عالية الجودة لقد ربطناهم بنتائج مفيدة، وسنستمر في القيام بذلك.

ومنعت شركات التكنولوجيا الكبرى ترامب من الظهور على منصاتها في أعقاب أعمال الشغب في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأميركي. ومنذ ذلك الحين، تم إلغاء الحظر.

وفي الفترة التي سبقت انتخابات عام 2020، قامت شركة X (التي كانت تُعرف آنذاك باسم تويتر) وفيسبوك بتقييد تقارير صحيفة واشنطن بوست عن الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر بايدن.