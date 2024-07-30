"التكسير الهيدروليكي".. تصريحات سابقة لهاريس قد تدمر خططها للفوز بالرئاسة

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عندما ترشحت للرئاسة للمرة الأولى، اندفعت كامالا هاريس إلى اليسار وهي تناضل من أجل جذب انتباه الجناح الليبرالي للحزب الديمقراطي من أجل دعمها.

وبعد انسحابها، اجتاحت الاحتجاجات من أجل العدالة الاجتماعية والعرقية، البلاد في صيف عام 2020، وانضمت هاريس إلى ديمقراطيين آخرين في دعم الأفكار التقدمية خلال ما بدا أنها إعادة تنظيم وطنية بشأن العدالة الجنائية.

لكن بعد دورة رئاسية واحدة، ومع دخول نائبة الرئيس هاريس في سباق آخر للبيت الأبيض، يتم الآن استخدام تصريحاتها كسلاح ضدها عبر مقاطع فيديو بخلاف مقابلاتها القديمة.

ويهدف الجمهوريون إلى تعريفها على أنها متطرفة يسارية خارج نطاق الناخبين المتأرجحين وفقا لتقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

ويستعرض الرئيس السابق دونالد ترامب بمواقفها وتصريحاتها السابقة في مسيراته، وفي يوم الاثنين بدأت حملته في حجز الوقت للإعلانات التلفزيونية التي من المرجح أن تعيد عرض مقاطع فيديو لهاريس.

وقال براد تود، الاستراتيجي الجمهوري وصانع الإعلانات الذي يعمل مع ديفيد ماكورميك، مرشح الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا، من بين "الأرشيف عميق.. سوف ينفد الوقت قبل أن تنفد مقاطع الفيديو لكامالا هاريس وهي تقول أشياء ليبرالية غريبة في كاليفورنيا".

ولم تأت الإعلانات التلفزيونية الأولى لمهاجمة هاريس بسبب تصريحاتها السابقة من حملة ترامب ولكن من السيناتور ماكورميك، الذي يتحدى السيناتور بوب كيسي.

ويعيد الإعلان الذي تبلغ مدته 60 ثانية، والذي بدأت حملة ماكورميك بثه يوم الاثنين، ظهور قائمة طويلة من التصريحات التي أدلت بها السيدة هاريس في عامي 2019 و2020.

حيث قالت حينها إنها تعارض التكسير الهيدروليكي؛ وستفكر في "إلغاء" وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك؛ ووصفت فكرة إضافة المزيد من ضباط الشرطة بأنه "تفكير خاطئ"؛ وأعربت عن دعمها لفكرة السماح للمجرمين بالتصويت، وقالت إنها تؤيد "برنامج إعادة الشراء الإلزامي" لبعض الأسلحة من قبل الحكومة؛ ودعت إلى إلغاء بعض برامج التأمين الصحي .

ويعتبر التكسير الهيدروليكي قضية صعبة بشكل خاص بالنسبة لهاريس. وكان حظره أحد بنود برنامجها للطاقة في السباق التمهيدي لعام 2020. لكن التكسير الهيدروليكي يظل عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد في ولاية بنسلفانيا، وربما تكون الولاية الأكثر أهمية في ساحة المعركة هذا العام.

وقال ترامب في تجمع حاشد يوم السبت في مينيسوتا: "لقد تعهدت بحظر التكسير الهيدروليكي، لا للتكسير الهيدروليكي، أوه، هذا سيحقق نتائج جيدة في بنسلفانيا، أليس كذلك؟". "تذكر، بنسلفانيا، لقد قلت ذلك. إنها لا تريد التكسير الهيدروليكي. والشيء الجميل في التكنولوجيا الحديثة هو أنه عندما تقول شيئًا، فأنت في ورطة إذا كان سيئًا".

وأعلنت حملة هاريس يوم الجمعة، أن نائبة الرئيس لم تعد تريد حظر التكسير الهيدروليكي، وهو تحول كبير عن موقفها قبل أربع سنوات ولكنه متسق مع سياسات إدارة الرئيس بايدن وفقا للتقرير.

وقال مسؤول في الحملة اطلع على الخطط ولم يكن مخولاً بمناقشتها علناً، إن حملة هاريس ستدحض معظم هجمات الجمهوريين بالقول إنهم يبالغون أو يكذبون بشأن سجلها.

وتخطط حملتها للاستعانة بسجلها كمدعية عامة محلية ومدعية عامة للولاية لتلميع صورتها كمرشحة لها علاقات عميقة مع إنفاذ القانون.

وبالإضافة إلى تغيير موقفها بشأن التكسير الهيدروليكي، قال مسؤولو الحملة إنها تدعم الآن طلبات ميزانية إدارة بايدن لزيادة التمويل لإنفاذ القانون على الحدود، وكررت دعوة بايدن لحظر الأسلحة الهجومية ولكن ليس شرط بيعها للحكومة الفيدرالية.

وفي يوم الاثنين، بينما كان بايدن يستعد لخطاب في تكساس يدعو فيه إلى تحديد فترات ولاية قضاة المحكمة العليا وإرشادات أخلاقية، أعادت حملة ترامب الظهور بتصريحات أدلت بها هاريس في عام 2019 قائلة إنها "منفتحة على هذه المحادثة" حول توسيع المحكمة العليا. وأيدت هاريس، في بيان أصدرته حملتها، اقتراح بايدن، الذي لا يدعو إلى إضافة قضاة إضافيين إلى المحكمة.

وقال مسؤولون في حملة هاريس أيضًا إنهم يأملون في الاستفادة من الحماسة الثقافية الليبرالية حول ترشيحها لجعل الانتخابات استفتاءً على المستقبل مقابل الماضي الذي يزعم الديمقراطيون أن ترامب يمثله.

ومنذ انضمامها إلى تذكرة بايدن في عام 2020، نادرًا ما طرحت هاريس سياسات تختلف كثيرًا عن سياساته. ولم تعد تدفع من أجل نظام رعاية صحية أحادي، وفي يوم الجمعة قالت حملتها إنها ستحافظ على تعهد بايدن بعدم زيادة ضرائب الدخل على الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 400 ألف دولار سنويًا.

لكن هناك قضية واحدة نجحت هاريس بالفعل في تسليط الضوء عليها بينها وبين السيد بايدن، وهي حقوق الإجهاض. منذ قرار المحكمة العليا في عام 2022 بإلغاء قضية رو ضد وايد، قال الرئيس إنه سيوقع على تشريع يعيد الحق الفيدرالي في الإجهاض إذا وصل مثل هذا القانون إلى مكتبه.

ولكن على الرغم من كل مقترحاتها السياسية الليبرالية في حملة عام 2020، فقد كان يُنظر إلى هاريس كثيرًا من خلال سيرتها الذاتية. لقد استندت إلى سجلها كمدعي عام سابق ومدعي عام في كاليفورنيا، لكن العديد من الناخبين كانوا على دراية بوضعها كامرأة سوداء وجنوب آسيوية سارت مع والدتها المهاجرة في مظاهرات الحقوق المدنية في كاليفورنيا.